Talán arra vagyok a legbüszkébb, hogy a két fiam és egyikük párja viszi tovább a családi vállalkozást. Nagyra értékelem azt is, hogy fiatal, lelkes, szakmailag és emberileg is kiváló értékrendet képviselő csapat dolgozik a cégnél, amelynek sikerült megtartania a családi vállalkozás jellegét. Emellett büszke vagyok arra is, hogy évtizedek óta bizalmat szentelnek nekünk az ügyfeleink, akik sok pozitív visszajelzést adnak.