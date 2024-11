A sötét színek divatja múlóban van, a Leier „Brillant” termékei már az új trendet tükrözik.

Új támogatások jöhetnek

Mi a Leiernél bizakodók vagyunk, látjuk a potenciált a magyar piacban. Azt is tapasztaljuk, hogy a magyar építkezők egyre igényesebbek az építőanyagok terén, törekednek az egyre energiahatékonyabb épületek kivitelezésére. Úgy látjuk, erre megvan a fizetőképes kereslet is, de a változáshoz hangulatváltás kell, és az, hogy a kormány megfelelő támogatásokat tegyen széles körben elérhetővé

Fontos az is, hogy az adminisztrációs terhek ne vegyék el az emberek kedvét a pályázástól. A nyáron bevezetett, uniós forrásból finanszírozott lakásfelújítási támogatással így történt: a több mint száz oldalas dokumentáció olyan bonyolult volt, hogy csak kevesen tudtak élni a lehetőséggel.

Az ígéretek szerint november végén több új, lényegesen egyszerűbb támogatás bevezetésének bejelentését jelenti be a kormány, ezek mind a régi házak felújítását, mind az új építkezéseket érintik majd. Erre azért is van égető szükség, mert a kormány célja az elkövetkezendő öt évben 150 ezer – azaz évente 30 ezer – új lakás építése, miközben az elmúlt tíz évben még az átlagos évi 20 ezret sem sikerült elérni...

Új, innovatív termékek a Leiernél

Gazdasági visszaesés ide vagy oda, a termékfejlesztés nem áll le a Leiernél; a cég legújabb terméke az Easy Block beton támfalelem, amelynek darabjai úgy illeszthetők egymáshoz, akár az óriás legókockák. Így szárazépítéses módszerrel, könnyen és gyorsan alakíthatók ki esztétikus, akár íves támfalak a dombos, nagy szintkülönbséggel bíró telkeken.

Idén tavasszal befejeződött a Leier devecseri téglagyárának fejlesztése is, amelynek nyomán megkezdődhetett a különböző nagyságú emelt hőszigetelésű téglák gyártása. Ez vékonyabb cellaszerkezetű, mint a hagyományos tégla, ezáltal több levegőt tárol, aminek köszönhetően akár 20-30 százalékkal csökkenthető a külső hőszigetelés vastagsága. A termék sikeréhez hozzájárul az is, hogy télen habarcs nélkül, ragasztóhabbal is építhető.

Ami pedig a külcsínt illeti, úgy tűnik, vége az antracit színű építőanyagok uralmának, egyre népszerűbbek ugyanis a világosabb árnyalatok. Erre a trendre reagálva született meg a Leier új, ezüstszürke Brillant betoncserepe, amelynek nagy előnye, hogy kevésbé nyeli el a hőt és nem melegszik fel annyira, mint a sötétebb tetők. A tetőcseréphez hasonló árnyalatú térkő is tartozik, így színben harmonizáló végeredményt érhetnek el az építkezők.