Nagy Ottó, az IHH Nyelviskola vezetője

Ennek nemcsak az az oka, hogy a legmagasabb minőséget nyújtjuk és ezt megbecsülik a partnereink, hanem az is, hogy nagyrészt multinacionális cégek itteni leányvállalatainak dolgozunk. Ők ugyanazt a korszerű szemléletet vallják, mint a nyugati anyacégeik: a szakemberek képzésére költeni fontos és megtérülő befektetés

– mondja Nagy Ottó, a 90%-ban céges képzéseket tartó IHH Nyelviskola vezetője.

A jövőre negyven éves nyelviskola alapítóját ma is ugyanaz vezérli, mint a kezdetekkor: az ügyfelek maximális elégedettsége.

Vallom, hogy ha magas minőséget nyújtunk, akkor nincs konkurenciánk. Mindig vannak ugyan, akik megpróbálnak minket másolni, de ezt pozitívan élem meg, mert azt jelzi, hogy valamit jól csinálunk. Néha megkérdezik, nem félek-e, hogy a versenytársak elszipkázzák tőlünk az ügyfeleket, erre azt szoktam mondani, hogy egy eredeti Rembrandt és egy másolat messze nem ugyanaz – márpedig ezen a piacon mi vagyunk a Rembrandt…

– mondja mosolyogva a cégvezető.

Nagy Ottó az eredményesség érdekében engedte el a csoportos lakossági tréningeket is.

Ezek nem elég hatékonyak: nagy a lemorzsolódás, a csoportok emberileg nagyon heterogének, a résztvevők sokszor nem húzzák egymást, hanem éppen ellenkezőleg… Mi a kiscsoportos – legfeljebb 2-3 fős – és az egyéni nyelvtanfolyamokban hiszünk, ezek lehetővé teszik, hogy alkalmazkodjunk a tanulók egyéni tempójához, időbeosztásához, igényeihez

– mondja.

Márpedig az igények sokfélék; van, aki a külföldi munkavállalás előtt egy alap idegennyelv-tudást szeretne, hogy „ne adják el”, más alapos nyelvtudásra vágyik, hogy közelebb kerüljön egy jobb álláshoz vagy beosztáshoz. Ahogy várható volt, a főiskolások és egyetemisták száma erősen visszaesett, amióta eltörölték a diploma megszerzéséhez kötött nyelvvizsga-kötelezettséget. Azok a fiatalok azonban, akik jelentkeznek, motiváltak és lelkesek, mert nem kényszerből, a papírért tanulnak, hanem mert felismerték, hogy többek lesznek általa.

Az IHH hét nyelven kínálja a nyelvtanfolyamait, az angoltól a spanyolig, de igény szerint további nyelvek oktatását is meg tudják oldani. A prímet erős fölénnyel az angol nyelv viszi – ez teszi ki az oktatás 95%-át –, amit erősen lemaradva a német követ. A nyelviskola nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően lehetőség van arra is, hogy valaki egy külföldi középiskolában vagy egyetemen töltsön el egy-egy évet, ezen a téren is folyamatosan bővül az intézmény partnereinek köre.