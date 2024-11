Az év eleje rázós időszak volt, egy idegenrendészeti változás miatt ugyanis három hónapig nem lehetett behozni harmadik országbeli munkavállalókat. Emellett tavaly év végén gazdasági lassulás kezdődött, ezért nálunk is az eredmények szinten tartása volt a cél. Továbbra is stagnálást várunk, a jövő év második felétől számítunk felívelésre, amit a partnereink igényei is igazolnak.