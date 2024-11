Nagyobb családoknak is kényelmes otthonok épülnek Győr egyik leggyorsabban fejlődő részén, az Arrabona-lakóparkban.

Nem véletlenül Víziváros Győr egyik legnépszerűbb része évek óta: az utóbbi néhány évben kiépült városnegyedben új, kényelmes utcák, modern infrastruktúra várja a beköltözőket. Vízivárosban egyszerre találjuk meg a nyugalmat és a kertvárosi békét, valamint a belváros közelségét, ami kényelmessé teszi a mindennapokat.

A Bálványosi-csatorna mellett, a Ciklámen utca közvetlen közelében 12 ezer négyzetméteres telken négy lakótömböt alakít ki a beruházó Smart-Home Arrabona Kft., mindegyikben 20 lakás és 4 üzlet kap helyet. A most kialakított utcában – amely annyira új, hogy még nevet sem kapott – új út és közműhálózat várja a leendő lakókat. Az épülő ingatlanokban nemcsak a mostanában divatos kisebb otthonokat, hanem 70–80 négyzetméteres, nappali+2 vagy 3 szobás lakásokat is találunk, amelyek már tökéletesek egy többgyermekes, nagyobb család számára is. Sőt, mindegyik tömbben található két 100 négyzetméteres penthouse lakás is, amelyek – méretes tetőteraszukkal – új szintre emelik az otthon fogalmát. A terasz a kisebb ingatlanok esetében is „tartozék”, hiszen a cél a valóban élhető, élvezhető lakások kialakítása.

Az Arrabona-lakópark épülő lakótömbje, ellentétben számos más beruházással, nem lesz zsúfolt, mindegyikhez nagy, parkosított zöldterület tartozik majd. Minden épület alatt 8 férőhelyes teremgarázs és két különálló garázs kap helyet, az utcán pedig vendégparkolóknak is jut hely. A lakások emelt szintű fűtéskész állapotban vehetők át; a minőségre a kivitelezőcég közel 25 éves tapasztalata a garancia, amely az igény szerinti kulcsrakész befejezést is vállalja.

A kivitelezés 2024 nyarán indult el, az első lakásokba 2025 őszén költözhetnek be az „első fecskék”. Az értékesítés már megkezdődött, rugalmas fizetési konstrukciókkal várják az élhető, kényelmes, értéktartó otthonra vágyókat.

Érdeklődés és további információ: www.novadom.hu; 06-70/770-0762.