Zöldfal a luxusért

Ha már a legtöbbeknek az előkelőbb helyek jutnak eszükbe a zöldfalról, miért is ne lehetne ezt kihasználni? Ha otthonunkba ilyet telepítünk, azzal igazi luxus érzését keltjük életre. Ez kiváltképp igaz, ha a zöldfal modern stílusú házban jelenik meg, hiszen a középületekben, éttermekben is általában így alkalmazzák azt. Persze ez nem jelenti azt, hogy a teljes házat át kell alakítani: használhatjuk akár csak kültéren, a terasz egyik oldalán a növényfalat – ahol a legtöbbek így is letisztult kertibútorokkal rendezik be a teret.

Zöldfal kültéri dekorációként

A zöldfal tehát kültéren is nagyszerűen alkalmazható. Ebben az esetben a luxus érzése mellett újabb előnyét is kiélvezhetjük: a tartósságát. A növényfalak általában nem élő növényekből készülnek, ez azonban azt is jelenti, hogy éveken keresztül tökéletes marad a kinézetük. És míg napjainkban egyre több helyen okoz gondot a nyári forróságban kiégett fű, a műnövényekből készült zöldfalat ilyen veszély nem fenyegeti. Gyönyörű, időtálló dekorációja lehet bármelyik terasznak, erkélynek vagy egyszerűen csak házfalnak is.

Zöldfal a téli rosszkedv ellen

Végül érdemes a növényfalak egy rendkívül erős előnyét megemlíteni, amely szempontjából teljesen mindegy, hogy otthonunk mely részén használjuk: a zöldfal felvidít. Ez pedig nemcsak a növények szerelmeseire igaz, hanem általánosságban mindenkire. Az őszi-téli hónapokban az emberek jelentős részének hangulata érezhetően rosszabbá válik, amit bizonyos esetekben már szezonális depressziónak is nevezhetünk. Ehhez nagyban hozzájárulnak a természetben bekövetkező folyamatok is: a kevesebb napfény, a rossz idő, a zöld növényzet visszahúzódása. Ezutóbbi pedig tökéletesen orvosolható az örökzöld növényfallal!

Akárcsak az élő növények vagy a házikedvencek, úgy a zöldfalak is képesek javítani az ember hangulatán, hiszen minden túlzás nélkül arra emlékeztetnek, hogy a téli sötétségben is van élet. Vagyis nem csupán otthonunk hangulatán javítanak, de a miénken is!

