A Lamareda immár húsz éve Győr ikonikus étterme, az a ritka vendéglátóhely, amelyet egyaránt szeretnek a helyiek és a turisták. Van is miért: tulajdonosa, Szabó László a vendéglátás hullámvölgyei ellenére ragaszkodik a legmagasabb minőséghez. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a Presztízs-díjas Lamareda sorra bekerül a neves Michelin-kalauz ajánlott éttermei közé. Szabó László szerint nagyrészt ennek köszönhető, hogy sok turista célzottan keresi fel őket, a közelmúltban érkezett foglalás Amerikából, Brazíliából, Kínából is.

„Ebben a nemzetközi elismerésben rengeteg munka van, folyamatosan kell a legmagasabb minőséget nyújtani; hálás vagyok a csapatomnak, hogy ez évről évre sikerül is

– mondja.

Ennek ellenére a jelenlegi gazdasági környezetben a vendéglátás is nehéz helyzetben van, ami a Lamaredában elsősorban a céges rendezvények, a vacsorák terén csapódik le.

Kevesebbet költenek a cégek, jobban meggondolják a kiadásokat, s bár a partnereink ragaszkodnak hozzánk, jobban átgondolják és gyakran „karcsúsítják” a megrendelt menüsort

– mondja Szabó László. Az étteremben mégis folyamatos a fejlesztés; év végére befejeződik a teljes gépészeti felújítás, januárban a bisztró újul meg, amelyet az éttermi rész, majd a nagyterem követ, jövő nyáron pedig új teraszbútorok várják majd a vendégeket.

A Lamareda a helyieket is vonzza, már csak azért is, mert gyakran csalogat tematikus menükkel, amelyek egy-egy kiemelt alapanyagra épülnek. Ilyenek az immár elmaradhatatlan libanapok, ősszel pedig körte-, szilva-, almaalapú fogásokat kóstolhatnak a vendégek. Mindezt a megszokott csúcsminőségben, abból ugyanis Szabó László most sem enged annak ellenére sem, hogy a gazdaság jelenlegi visszaesése nehéz helyzetbe hozta a vendéglátósokat. Talán ezért is sok a visszatérő hazai vendég, köztük olyan ínyenc párok, családok, akik akár messzebbről is Győrbe utaznak egy-egy „lamaredás” vacsora kedvéért.

A tulajdonos szerint ennek a titka az, hogy a minőségi konyha mellett ugyanakkora súlyt fektetnek a vendégekkel való törődésre is.

Este tízkor is mindenkivel kedvesnek kell lenni, nálunk ezt a vendégek elvárják, de meg is hálálják. Törődünk a törzsvendégeinkkel, ismerjük őket, nálunk valóban mindenki különlegesnek érezheti magát

– mondja Szabó László.