Varga Tamás

A három vállalkozást összefogó Vatam cégcsoport az idei évben is hozta az eredményeket, forgalomban is növekedett, és új partnerekkel is bővült a megrendelői köre. Varga Tamás, a cég tulajdonosa és ügyvezetője a tavalyi, cégcsoportszintű forgalomhoz képest az idei évben jelentős növekedést vár.

A cégcsoport legerősebb tagja az építőipari kivitelezéssel foglalkozó Vatam Hungaria Kft., amely szép eredményeket produkált idén. Ez azoknak a nagy projekteknek köszönhető, amelyeket már tavaly lekötöttek a megrendelők, és amelyek ellensúlyozták az iparág gyengülését. Ilyen húzóprojekt volt egy autóipari vállalkozás tatai présüzemének kivitelezése, valamint egy büki gyárban egy komolyabb gőzrendszer kiépítése. Nagy előnye a cégnek, hogy gyorsan alkalmazkodik a változó piaci körülményekhez és jól szervezett csapat áll mögötte.

Nem panaszkodhatunk, mert a partnereink folyamatosan fejlesztenek. Ez azonban hosszú távú verseny, rengeteg olyan ajánlatkérés érkezik be hozzánk, amelyeknek a realizálódása 2025–2026-ban lesz esedékes, a projektek egyelőre előkészítő szakaszban vannak, így nem könnyű előre tervezni. Azt látom, hogy a cégeknél egyre nagyobb súllyal esik latba a megtérülési idő, és inkább csak a szükséges javításokat végeztetik el, a nagyobb beruházásokkal kivárnak…

– mondja Varga Tamás.

Az üzemeltetést és a karbantartást végző Vatam Facility Kft.-nél is hasonló a helyzet, de Varga Tamás szerint az ügyfeleik nagy része megérti, hogy a megelőzés általában olcsóbb, mint a javítás. „Ha az ipari szektort vesszük, rendszeres felülvizsgálatokkal és megfelelő karbantartással ki tudjuk tolni a különböző berendezések élettartamát, aminek a költsége jóval kisebb, mint egy meghibásodás miatti esetleges termeléskiesés vagy egy komolyabb felújítás…” – figyelmeztet.

A Vatam éppen egy éve indította el a kereskedelmi üzletágát, amely egy kiskereskedelmi üzlet megnyitását jelentette a győri Szent Imre úton. „A klíma- és hőszivattyú-szaküzlet kínálatát úgy állítottuk össze, hogy egy helyen megtalálható legyen minden eleme a kialakítani kívánt rendszernek, a készülékek széles skálájától a különböző kiegészítőkig és szerelési anyagokig. A 400 négyzetméteres üzlet fölé költözött az irodánk is, ezt is belaktuk mára” – tudtuk meg Varga Tamástól.