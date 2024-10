Ennek átélésére hívja a Filharmónia Magyarország most a soproni közönséget. A budapesti székhelyű, tisztán énekhangokra építő együttes a legrangosabb nemzetközi versenyeken lopta már be magát a zsűri szívébe, az elmúlt években Grazból, Pinerolóból, Lipcséből és Aarhusról tért haza első helyezéssel. Mégis arra a legbüszkébbek, hogy olyan csodás zenészekkel játszhattak már együtt, mint a világhírű Bobby McFerrin vagy a modern acappella svéd nagyágyúja, a The Real Group. A Jazzation fő profilja a jazz, de az együttes a világ népzenéiből is merít. Virtuóz feldolgozásaik és saját szerzeményeik itthon és külföldön egyaránt óriási sikert aratnak. Egy fiatalos és virtuóz koncertre várja önöket a soproni Filharmónia Scarbantia bérlet évadnyitó eseményén, ahol egy csupa lazaság csapat énekel. A repertoáron többek között Gershwin, Parker, Monk szerzeményei, népzenei feldolgozások és fiatal, magyar jazz-zeneszerzők művei lesznek. És ahol jazz van, ott improvizáció is, így a pontos műsor meglepetés, attól is függ, hogy az együttest mire inspirálja a közönség.

Fiatalos lendületük és minőségi hangzásuk minden korosztálynak örömére lehet. Ne hagyja ki Ön sem ezt az élményt!

A koncert részletei: https://filharmonia.hu/programok/2949/jazzation-acappella-enekegyuttes