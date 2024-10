A kellemes vásárlási élményről talán nem egy gyógyszertár jut elsőként az ember eszébe, pedig ma, a növekvő egészségtudatosság és az óriási kínálat mellett nem elhanyagolható, milyen környezetben szerezzük be a családnak a szükséges gyógyszereket, étrend-kiegészítőket, dermo-kozmetikumokat. Az ETO Parkban 2023 óta, a Kulcs Quality Patikák tagjaként működő ETO Park Gyógyszertár vezetősége felismerve ezt, idén nyáron jelentős fejlesztést hajtott végre. Megnövelt alapterületen, öt pénztárral és rendkívül széles termékválasztékkal várja vásárlóit. Szabadpolcos patika révén, közvetlenebb a kapcsolat a betegekkel, és a szakemberek felszabadultan, de a diszkréciót megőrizve tudnak segíteni a megfelelő termék kiválasztásában.

A megújulás része a széles termékválaszték is. Ennek örülhetnek azok is, akik az egészségtudatosság jegyében a megelőzésre is odafigyelnek, hiszen étrend-kiegészítőkből is rendkívül széles a kínálat. Az ismert márkák mellett feltörekvő brandek termékei is megtalálhatók. Ez azért is fontos, mert ma már nemcsak az előttünk álló őszi-téli időszakra jellemző a vitaminok és nyomelemek pótlása, hanem egy egészségtudatos fogyasztói réteg egész évben odafigyel ezek egyensúlyára.

Egyre többen keresik a különböző gyorsteszteket is, ezekkel vizsgálható többek között a pajzsmirigy-alulműködés, a prosztata PSA-szintje, vagy a különböző ételintoleranciák. Ezek a diagnosztikai eszközök is megtalálhatók az ETO Park Gyógyszertárban. Sőt, a megnövelt eladótér lehetővé tette, hogy a termékkínálat kibővüljön vényköteles és szabadon vásárolható állatgyógyászati termékekkel is.

A vitaminokat, az étrend-kiegészítőket és a vény nélküli gyógyszereket azért is érdemes az ETO Park Gyógyszertárban beszerezni, mert a folyamatos havi akciókon túl a Kulcs Patikák törzsvásárlói programja is jelentős kedvezményeket kínál.

Külön részleget kaptak az üzletben a kiemelkedő minőségű, klinikailag tesztelt dermo-kozmetikumok. A legnagyobb márkák termékeiből teljes szortimentet tartanak. A szakértelem ezen a téren is adott: a patika szakemberei egyénre szabott bőrápolási tanácsokkal, ingyenes termékmintákkal segítik a vásárlókat a bőrük igényeinek legmegfelelőbb termékek kiválasztásában.