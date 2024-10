Hirdetés 2 órája

Kiszámolták, mennyi kamatot lehet elérni állampapírokkal egy év alatt

Egy állampapír megvásárlása akár öt-nyolc év elköteleződést is jelenthet, ám azok is megtalálhatják a számításukat, akik csak egy évre fektetnék be a pénzüket. A money.hu szakértője összegyűjtötte, mennyi kamatot lehet keresni állampapírokkal egy év alatt.

Forrás: Getty Images

Az állampapírok futamideje amiatt fontos, mert ha valaki a lejárati dátum előtt adja el őket, akkor visszaváltási díjat kell fizetnie, igaz, csak 0,5-1 százalékot. A money.hu szakértője ezért az elemzésében először csak azokkal az állampapírokkal számolt, amelyek egy éven belül lejárnak. Az éves kamatuk/hozamuk alapján az alábbi sorrend alakulna ki: • 12 hónapos Diszkont Kincstárjegy (DKJ) D241030: 4,97%

• 4 hónapos DKJ D241127: 4,97%

• 12 hónapos DKJ D241223: 5,12%

• 12 hónapos DKJ D250219: 5,06%

• 12 hónapos DKJ D250430: 5,15%

• Magyar Államkötvény 2025/B: 5,15%

• 12 hónapos DKJ D250625: 5,16%

• 12 hónapos DKJ D250821: 5,1%

• Kincstári Takarékjegy I.: 5,75% Azokkal az állampapírokkal tehát, amelyeknek a futamideje nem hosszabb egy évnél, legfeljebb 5,75 százalék kamatot lehet elérni, és a lekötött betétekkel szemben adózni sem kell utánuk. A szakértő azonban felhívja rá a figyelmet, hogy a kamatokat egy évre szokás megadni akkor is, ha a futamidő rövidebb egy évnél. Ez teszi lehetővé, hogy az egyes konstrukciókat össze lehessen hasonlítani. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy a kamatot arányosítani fogják, azaz az éves kamatnak akkora arányú részét fogják csak kifizetni, amennyi ideig a megtakarító birtokában volt az adott állampapír. Ez egyedül a Kincstári Takarékjegy (KTJ) kamatára nincs hatással, mivel annak a futamideje mindig a vásárlás napján kezdődik, és 12 (vagy a kétéves verziónál 24) hónap múlva, a vásárlás naptári napján jár le. Másként fogalmazva az október 1-jén vásárolt KTJ futamideje egy vagy két év múlva, október 1-jén ér véget. Ennél hamarabb is visszaváltható, ilyenkor az eltelt hónapok szerint fizetnek kamatot. Egyéves időtartamra azonban nem muszáj olyan állampapírt venni, ami egy éven belül jár le. Lehet ennél hosszabb futamidejűt is választani, és megnézni, hogy egy év alatt mekkora hozamot termelne. Ilyenkor azonban a visszaváltási díjat is le kell vonni a kamatból. A hosszabb lejáratú állampapírok kamata egy év visszaváltás után az alábbiak szerint alakulna:

• Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) 2032/J: 5,54%

• FixMÁP 2027/Q32: 5,75%

• Kincstári Takarékjegy II.: 5,85%

• új MÁP Plusz 2029/M4: 6% Ebből az látszik, hogy egyéves távon is érdemes hosszabb futamidejű állampapírokban gondolkodni, mivel ezekkel a visszaváltási díj ellenére is magasabb kamatot lehet elérni, mint azokkal, amelyeknek a futamideje legfeljebb egy év. A MÁP Plusznál ráadásul biztosítanak évente öt olyan napot, amikor nem kell a 0,5 százalékos visszaváltási díjat megfizetni. Bár a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) is népszerű a megtakarítók körében, a fenti listából kimaradt, mivel a három- és ötéves verziója is a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy (DKJ) átlaghozamához igazodik, aminek az alakulását nem lehet egyéves távon megbecsülni, így a BMÁP kamatánál is csak feltételezésekkel lehetne élni.

