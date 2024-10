1. Erdőjárás

Az ősz talán a legtökéletesebb időszak arra, hogy a természetben barangoljunk, hiszen ekkor már vége a hőségnek, de a mínuszok is távol vannak még. Az erdő ráadásul nem is lehetne szebb látvány, hiszen olyan színkavalkádban lesz részünk, amit a többi évszakban biztosan nem tapasztalhatunk meg. Csak rajtunk áll, hogy mi a program: tarthatunk egy könnyű, kényelmes tempójú sétát, de akár egy keményebb túraútvonalat is választhatunk, ha pedig magunkkal visszük a fényképezőgépünket, megörökíthetjük az érintetlen természet csodáit is.

Ez a tökéletes program akkor, ha szeretnénk végre kiszabadulni a hétköznapok forgatagából, és az embertömeg helyett egy kicsit magunkra koncentrálni: meglátjuk, hogy az erdő nyugalma, csendje azonnal kikapcsol és megnyugtat minket egy hosszú munkanap után.

2. Biciklitúra

Ha a hosszabb séta nem nekünk való, vagy egyszerűen nagyobb területet szeretnénk egy nap alatt bejárni, pattanjunk biciklire és ismerjük meg országunkat! Vonattal akár távolabbra is eljuthatunk, de otthonunk környékén is biztosan van még néhány felfedezésre váró terület.

Ha nehezebb erdei terepen, földesutakon közlekedünk, jó ötlet lehet egy trekking kerékpár beszerzése, amivel biztosan nem fogunk elakadni egy keményebb túra során sem. Vigyük magunkkal a családot vagy barátainkat, ha közösségi élményre vágyunk, de ha inkább egyedül szeretnénk maradni, vágjunk bele magányosan: remek módja ez annak, hogy egy kicsit kitisztítsuk a fejünket és újra felfedezzük önmagunkat.

3. Borkóstolók, szüreti fesztiválok

Minden évben augusztus végén, szeptember elején kezdődik a szüreti időszak, ami azt jelenti, hogy akár hetente vehetünk részt változatos programokon a különböző borvidékeken. Látogassunk el egy hangulatos, vacsorával egybekötött borkóstolóra, ismerjük meg a szőlőtermesztés és a borászat világát egy szervezett túrán vagy fogjuk a gyerekeket és vegyünk részt egy szüreti fesztiválon, mely a családi programok mellett koncerteket, jó ételeket – és persze finom borokat kínál.