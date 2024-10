A Budapest és Hegyeshalom közötti 1-es számú vasútvonal Magyarország legnagyobb áruforgalmat, belföldi és nemzetközi személyforgalmat egyaránt lebonyolító vonala, egyúttal fontos szerepet tölt be Európa vasúti közlekedésében. A MÁV a magyar kormány jóváhagyásával és az Európai Unió támogatásával ezen a vonalon a szűk keresztmetszetek felszámolását és a vasúti átjárhatóság növelését tűzte ki célul, ezáltal megbízhatóbbá és pontosabbá válik a közlekedés. A projekt célja a Budapest-Bécs vasúti összeköttetés színvonalának javítása, amelyet követően bővíthetővé válik a menetrendi kínálat, és tovább csökkenthető a járatok menetideje. Az új menetrendi szerkezetben várhatóan napi 16 pár járat kapcsolja majd össze a magyar és osztrák fővárost a jelenleginél várhatóan rövidebb menetidővel. A változással a Győr-Bécs nemzetközi kapcsolat színvonala is javul, és csökken a Budapest és Győr közötti menetidő is. A két főváros között közlekedő nemzetközi vonatok menetidejének csökkenése magával vonja a Budapest környéki elővárosi közlekedés felgyorsítását is.

Forrás: MÁV

Ehhez szükséges beruházások, amelyeket a projekt tartalmaz:

Korszerű Központi forgalomirányítási (KÖFI) berendezés kiépítése a teljes vonalon,

ETCS L1-szintű vonatbefolyásoló berendezés fejlesztése,

Biztosítóberendezések beltéri elemeinek teljes cseréje, és kezelőfelület csere Hegyeshalom, Tata, Almásfüzitő- felső állomáson, biztosítóberendezés korszerűsítése a kezelőfelület cseréjével Komárom állomáson.

A MÁV a teljes vonalon továbbfejleszti a vonatbefolyásoló rendszereket és központi forgalomirányító rendszert épít ki. Almásfüzitő-felső, Hegyeshalom és Tata állomáson megújulnak a biztosítóberendezések állomásokon belüli elemei. Komárom állomáson a megbízott kivitelezők cserélik a biztosítóberendezés kezelőfelületét. Hegyeshalomban már megújult a biztosítóberendezés és az áramnem váltó berendezés, így a megállás nélküli határátmenet üzembe helyezésének feltételei a tervezett határidőben megvalósultak és lehetőség adódik a megállás nélküli, 100 km/órás áthaladásra. A „Budapest – Bécs gyorsítás” projekt első, pilot üzeme 2023. december 10-én kezdődött meg, két pár Hegyeshalomban áthaladó RailJet Express vonattal. A menetidő ezáltal még nem csökkent, de több tartalék áll így rendelkezésre.