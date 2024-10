A tanulói jogviszonnyal rendelkező fiataloknak – hívta fel a figyelmet Kelemen Tamás, az MBH Bank szakértője – speciális számlakonstrukciókat kínálnak a bankok, amelyek kondíciói igazodnak ennek a korosztálynak az igényeihez. A diákszámláknál gyakori például a díjmentes számlavezetés, vagy a külön költség nélkül vagy kedvező éves díj mellett biztosított bankkártya.

Hogyan válasszunk az ajánlatok közül?

A diákszámláknál is azt érdemes elsősorban végiggondolni egy adott konstrukció kiválasztása előtt, hogy mire szeretnénk használni elsősorban: mekkora forgalmat bonyolítunk vele, havonta hány átutalást tervezünk, kizárólag elektronikus csatornákat használunk-e, vagy a fióki elérés is lényeges. Ha ezeket a paramétereket sikerült nagyjából meghatározni, már jóval egyszerűbb lehet a választás az egyes bankok ajánlatai között.

A számlanyitásnál érdemes figyelni arra is, hogy a bankok időnként különböző akciós ajánlatokkal igyekeznek kedvezni a diákoknak. Mára például már a diákszámláknál is általánossá váltak az egyszeri jóváírási akciók, amelyeknél – ha az új ügyfél teljesíti a bank által meghatározott néhány feltételt – akár több tízezer forintos jóváírásban is részesülhet.

Hogyan nyithatsz diákszámlát?

A számlanyitás ma már számos csatornán megoldható: a bankfiókon kívül ma már több banknál adott az online számlanyitás lehetősége is. Az MBH Banknál pedig az egyes felsőoktatási intézményekben kihelyezett digitális kapszulákban videóhívással is rövid idő alatt megoldható a számlanyitás.

A fiatalok számára mára már teljesen természetes, hogy pénzügyeiket mobilapplikáció segítségével kezelik, hiszen azon keresztül számos hasznos és kényelmes funkció is elérhető. Így például pontosan nyomon követhetők a napi kiadások, sőt, a tételösszegző funkció használatával kijelölhetők, és összeadhatók egyes költések. A mobiltelefon a fizetési műveletekben is fontos, hiszen a mobiltárcás fizetések mellett szeptember óta elérhető a Qvik fizetési megoldás is, amellyel például QR-kóddal is tudunk fizetni a banki applikáción keresztül, akár az egyetemi büfében, amennyiben az adott büfé nyújtja a Qvik fizetési megoldást.