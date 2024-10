Korábban Zalaegerszegen éltem, ahol csak két sport létezik, a foci és a kosárlabda; nekem a 195 centis magasságommal az utóbbi feküdt igazán... Ma is igazi csapatjátékos vagyok, és nem csak a pályán: hiszem, hogy a munkában is jobb közösen megélni a sikert. Magamon is érzem, hogy a sport fejleszti a jellemet: megtanultam, hogy nem vagyok egyedül, számíthatok másokra, és hogy milyen közösen dolgozni, célokat elérni. Ezért is örülök, hogy a fiaim is sportolnak, hiszen amit a sporttól kapnak, azt nemcsak a pályán, hanem később az élet minden területén tudják hasznosítani – ahogy én is teszem.