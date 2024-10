Modern technológia a nagy hatékonyságért

A kiválasztás alapvető kritériuma minden bizonnyal a páramentesítési teljesítmény. Ez a helyiség méretétől függ, de még kisebb helyiségekben is el kell érnie a napi 10 felhalmozott liter körüli értékeket. Nagy lakásokban és házakban naponta akár 20 liter felhalmozott nedvességre is szükség lesz, amire pl. a AERIUM DH20G Ionic Wi-Fi páramentesítő képes.

Takarékos, felhasználó- és környezetbarát

Javasoljuk továbbá, hogy tartsa ellenőrzése alatt az energiafogyasztást, ami miatt gyakran megéri egy drágább modellbe beruházni. Idővel azonban az elköltött összeg többszörösen megtérülhet. Arról nem is beszélve, hogy az energiatakarékosság kéz a kézben együtt jár a környezetvédelemmel. Ez összefügg a készülék csendes működésével is, amelynek a zajkibocsátása nem haladhatja meg a 40 decibelt. Az ilyen párátlanító sem nappal, sem éjszaka nem zavarja a lakásban tartózkodókat.

Légtisztítás és egyéb funkciók

A mai multifunkciós készülékek a páramentesítésen kívül még számos további funkcióval rendelkeznek. A levegőt por-, szén- és HEPA-szűrőkkel részben szintén tisztítják, míg egyes típusok a kellemetlen szagokkal is megbirkóznak. Hőmérővel és nedvességmérővel, valamint különböző intenzitású légáramot biztosító ventilátorral is felszereltek és segítenek például a ruhák szárításában.

Ez nemcsak helyet takarít meg, hanem azt a pénzt is, amelyet légtisztítóra és esetleg más készülékekre költött volna. További előnyként említhetjük még az automatikus kikapcsolást a maximális biztonság érdekében, illetve a kellően nagy kondenzátumtároló tartályt és a gravitációs ürítést biztosító tömlőt.

Sokáig a 2 az 1-ben vagy a 3 az 1-ben többfunkciós eszközöket kevésbé hatékonynak tartották, ami ma már nem érvényes, mivel a technológiai fejlődéssel sokat javultak. Leginkább az allergiások és a nagyvárosok poros környezetében élők élvezik a hatásukat. De jól jönnek olyan háztartásokban is, ahol gyerekek vannak vagy kistestű háziállatokat tartanak.

Forrás: Aerium.hu

Könnyen kezelhető

Nem kerülheti el a figyelmét a vezérlőrendszer sem, amelyet általában egy LED-háttérvilágítással ellátott digitális kijelzőn keresztül állíthat be, de a Wi-Fi-n és mobilalkalmazáson keresztüli távoli kapcsolatot is igénybe vehet. Csak töltse le az iOS vagy Android alkalmazást, és bárhonnan irányíthatja a páramentesítőjét. Ha pedig egy igazán okos készüléket vásárol, biztos lehet benne, hogy csak akkor kapcsol be, amikor tényleg szüksége van rá. Ezzel energiát takaríthat meg, és a készülék sem működik feleslegesen.