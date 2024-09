Forrás: Pedró Pékség

Akár édes, akár sós tízóraiban gondolkodunk, érdemes szétnézni a Pedró-üzletek pultjaiban, hiszen mindegyikből nagy a választék. Fehér, magos és félbarna kiflik, zsemlék és laktató kis veknik várják, hogy jól megpakolva energiát nyújtsanak egy fárasztó iskolai napon. A szendvicsalapok – amelyek közül többet helyben, az üzletekben sütnek – kifejezetten úgy készülnek, hogy ne csak aznap legyenek finomak.

Kenyereskemencében, hosszas hűtve kelesztés, azaz fermentálás után sütjük meg őket, így nemcsak finomabbak, mint a klasszikus folyamat végén, de tovább el is tarthatók

– magyarázza Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa.

Persze kész szendvicset is választhatnak a betérő diákok, egy frissen készült mangalicás, parasztsonkás vagy sajtos stangli alapú óriás szalámis szendvics mellett biztosan nem marad éhen senki! Aki inkább édesszájú, annak minden bizonnyal mennyei élmény lesz a „Kőtt” termékcsalád legújabb tagja, a pekándiós-fahéjas csiga, amely ikonikus piros zománcos tepsiben sül puhára-ízesre. A héten pedig debütál a pékség talán legszebb terméke, a szedres kifli is: belül szedres-vaníliás krém, kívül fekete díszítésű leveles tészta és rózsaszirom díszítés teszi ellenállhatatlanná. Sőt, a Pedró egy tanévkezdő meglepetéssel is kedveskedik a diákoknak: a Pedró applikációjában letölthető kupon felmutatásával minden vásárló egy-egy kakaós csigát kap ajándékba!

Az applikációt egyébként is érdemes letölteni és használni, többek között 100 forinttal olcsóbban vásárolhatjuk meg így a hónap kenyerét. Szeptemberben éppen a Győr750 klasszikus, ropogós héjú kovászos búzakenyeret, amely három évvel ezelőtti megjelenése után hamar a győriek egyik kedvence lett. Ebben az is szerepet játszik, hogy nemcsak jól szelhető, de tökéletes kísérője a magyaros ételeknek, például egy szaftos pörköltnek vagy nyár végi lecsónak is, élmény vele a tunkolás…

Vajda Péter szerint egyre többen keresik a vadkovásszal készülő, hosszú kelesztésű kenyereket.

Sokan szinte vadásszák az ízletes, naturális készítésű és ízvilágú kenyereket. Felénk bizalommal lehetnek, hiszen a Győr750 kenyér nem tartalmaz hozzáadott élesztőt, sem adalékanyagokat, csak azt, amit egy jó kenyérnek tartalmaznia kell: lisztet, vizet és sót

– mondja Vajda Péter.