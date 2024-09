Tizenkét éves korom óta építészmérnök szeretnék lenni, és azóta mindent megteszek azért, hogy elérjem a célomat. A tanulmányaim mellett igyekszem a hallgatói életben is aktív szerepet vállalni, tagja vagyok a hallgatói önkormányzatnak, a SZEnavis betonkenu csapatnak és a Winkler Gábor Mérnöki Szakkollégiumnak is. Mindemellett sok szakmai rendezvényre elmegyek, mert szeretném megalapozni, hogy jó szakember legyek. A sport is fontos számomra, spartan terepakadály-futóversenyekre járok.