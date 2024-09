Áruszállító / sofőr

A szállítás és fuvarozás területén talán az áruszállítói pozíciók számítanak a leggyakrabban elérhető lehetőségeknek, amelyek akár áruterítő, sofőr vagy gépjárművezető címszó alatt is megjelenhetnek az álláskeresői felületeken.

A régió álláspiacára specializálódott siofokallas.hu kínálatában például már több alkalommal is volt példa ilyesfajta hirdetések elérhetőségére a szállítás, fuvarozás álláskategórián belül: https://siofokallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas. Ezen pozíciók kapcsán pozitívum és fontos tudnivaló is egyben, hogy sokuk akár B kategóriás jogosítvánnyal is betölthető.

Emellett ugyanakkor a munkakörnek részét képezhetik különböző raktáros és anyagmozgatói feladatok, így a targoncás jogosítvány is megjelenhet az elvárások között, vagy legalábbis előnyként tekinthetnek arra a munkaadók.

A feladatok gerincét ettől függetlenül persze maga a szállítás és a kijelölt címek teljesítése jelenti, ami valamennyi esetben együtt jár egy kis adminisztrációval is. Ez alatt értjük többek között a szállítólevelek, fuvarokmányok és számlák kezelését. A munkakör tehát bizonyos tekintetben összetettebb, mint azt sokan talán elősre gondolnák, ugyanakkor mégis gyorsan megtanulható.

Tehergépkocsi-vezető

Az említett siófoki állásoldalt akár azok is jó esélyekkel böngészhetik, akik magasabb, például C és E kategóriájú vezetői engedéllyel is rendelkeznek. Esetükben belföldi és akár külföldi teherszállításra egyaránt mutatkozhat esély.

A feladatok tekintetében itt is főként áruszállításról van szó, ami kiegészülhet olyan felelőségekkel, mint például az áruk fel- és lepakolása, a göngyöleg és a visszáru szállítása, a rakománnyal kapcsolatos dokumentumok kezelése, továbbá a menetokmányok vezetése.

Ami pedig az elvárásokat illeti: a C+E kategória mellett általános követelményként szokott szerepelni a GKI kártya, a digitális tachográf kártya, továbbá a PÁV III igazolás is. Ezenfelül pedig bizonyos esetekben előnyt jelenthet a targoncavezetői és az ADR vizsga megléte.

Futár / csomagkézbesítő

Végezetül pedig a régióban elérhető futár és csomagkézbesítő állásokról sem feledkezhetünk meg, amelyek szintén jó esélyt kínálnak a területen való elhelyezkedésre. A munka ezen állások esetében rendszerint a depóban kezdődik, ahol a futárok a szalagszedés során felpakolják a gépjárműveket a kiszállítandó árukkal. A nap további részében pedig címről-címre haladva teljesítik a kiszállításokat, kapcsolatot tartanak az ügyfelekkel, illetve fizetettnek és készpénzt kezelnek.