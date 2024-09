Mi a sportmasszázs?

A sportmasszázs a svéd masszázs fogásai közül válogat, ám van egy hatalmas különbség a két típus között: míg a svéd masszázs ellazulást segítő, gyengédebb mozdulatokat alkalmaz, addig a sportmasszázs az izmok átmozgatására törekszik. Emiatt az előbbinél jóval erőteljesebb, hiszen nem csupán a felszíni szövetekre hat, hanem a mély-izomzatot is eléri.

Az erőteljesebb fogásoknak köszönhetően a sportmasszázs nagyszerű a vérkeringés serkentésére, illetve az izmok általános átmozgatására és bemelegítésére. Mindezek hatására enyhülnek a fájdalmak, rugalmasabbá válnak a szövetek és még a szorongás is csökken!

Mikor ajánlott?

A sportmasszázs egyik nagy előnye, hogy szinte bármikor alkalmazható. Amennyiben sportolás előtt kerül rá sor, úgy az izmok alapos bemelegítésében segíthet. Ezáltal növelhető a teljesítmény, illetve a mozgásból adódó sérülések kockázata is jelentősen csökken.

Ha sportolás befejeztével alkalmazzuk, akkor az izomzat ellazulásához járul hozzá. Hatására gyorsabban és hatékonyabban ürül az izmok területéről a tejsav, ami azt jelenti, hogy gyengébb és rövidebb ideig tartó izomlázra számíthatunk.

A sportmasszázs azonban akkor is jó választás lehet, ha nem vagyunk rendszeres sportolók! Alapos és mély fogásainak köszönhetően ugyanis nemcsak bemelegítésre, de bizonyos esetekben akár a mozgás helyettesítésére is alkalmas lehet. Természetesen amennyiben lehetséges, szerencsésebb a tényleges sportolást választani, azonban szükség esetén egy sportmasszázs is segíthet testünk átmozgatásában.

Kiknek nem ajánlott?

Mint minden masszázs típus, úgy a sportmasszázs sem vehető igénybe bárki számára. Vannak ugyanis olyan állapotok, betegségek, amelyekben a test számára nagyobb kárt okozhat a sportmasszázs, mint amennyit segít. Ilyen esetek például a várandósság és a menstruáció, egyes mozgásszervi megbetegedések, lázas betegség ideje vagy bőrgyógyászati problémák fennállása.

A Central Harmony Massage Studio Budapest XIII. kerületében várja vendégeit, többek között akár sportmasszázs kezelésre is! Hozzáértő masszőrjeik segítségével garantáltan minden előnyét kiélvezheted a terápiának. Foglalj időpontot még ma és válaszd a sportolók legjobb praktikáját – akkor is, ha te magad nem vagy élsportoló!