Míg korábban a települések magukra maradtak a bonyolult pályázati adminisztrációs feladatokban, többnyire magáncégek használták ki a kistelepüléseket, érdemi munka nélkül „hasba akasztó” szövegeikkel „intézték” a pályázati elszámolásokat, addig mi megszerveztük és a pályázati forrásból elszámolható költségből, minőségi munkával lebonyolítottuk az adminisztrációt.

A vármegye önkormányzata lett a legnagyobb területfejlesztési szolgáltató a térségben, már a projektek 80%-ának a menedzselésével minket bíznak meg a települések. Kollégáimmal közös munkánk eredménye, hogy mind a forráslehívást, mind az elszámolási adminisztrációt tekintve országosan az első kettő helyezett között vagyunk.

80 milliárd forintból csak a kistelepüléseken közel 600 fejlesztési pályázatot támogattunk, mely ennél jóval több beruházást takar, ezen felül Győr és Sopron is tízmilliárdokat fordíthatott az életminőséget javító projektekre.

Győr-Moson-Sopron vármegye díszközgyűlése egyben az önkormányzati ciklust is lezárta.

Forrás: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzat

Már nem csak a nagyvárosok kiváltsága a bölcsőde, hisz mindenhol építettünk, ahol erre igény volt. Felújítottunk és bővítettünk óvodákat, sőt, újakat is építettünk. Elindítottuk az iskolák korszerűsítését is. Sok helyen lett új kerékpárút, lakóutcákat, közutakat építettünk és újítottunk fel, az egyre nagyobb gondokat okozó csapadékvíz-problémákat is enyhítettük, energetikailag 85 önkormányzati épületet korszerűsítettünk, közösségi terek és házak, sportlétesítmények épültek, szociális ellátórendszert fejlesztettünk, orvosi rendelőket korszerűsítettünk és hoztunk létre, turisztikai fejlesztéseket valósítottunk meg, támogattuk az iparfejlesztést, folyamatosan dolgoztunk a foglalkoztatás bővítésén, a nehéz körülmények között élők segítésére pedig szociális felzárkózási, esélyteremtési programot indítottunk és fejeztünk be sikerrel.