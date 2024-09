Műanyag helyett papír

Napjainkban rengeteg problémát okoz a műanyag, hulladékként és aktív használat közben is. Egyre több tudós foglalkozik a mikroműanyagokkal, amelyek az emberi, illetve állati szervezetbe kerülve hosszú távú károkat okoznak. A műanyagokkal teli vizekről és talajról pedig már régóta lehet olvasni. Ennek egyik alternatívájaként kezdték el a papírt használni.

A papír sokrétű anyag, amelyből számos termék készül, például papírpohár is. Mivel lebomló anyagról beszélünk, sokkal fenntarthatóbb a műanyagnál. A papír újrahasznosítható, így nem okoz kárt a környezetnek, ezért az olyan nagy forgalmú helyeken, mint például egy étterem, előnyösebb választást jelent. Könnyedén használható, meleg és hideg italok tárolására is alkalmas, emellett a szállítása sem komplikált. A begreen kínálatában többféle méretben is kapható papírpohár, amely mellé cukornádból készült pohártető, illetve fa kávékeverő is választható.

Gyűjtsd szelektíven!

A szelektív hulladékgyűjtés fontos része a fenntarthatóságnak. A papír számára biztosíts külön gyűjtőt, de figyelj oda arra, hogy csak tiszta papírtermék kerüljön bele. A szennyezett papírt sajnos nem lehet iparilag újrahasznosítani. A gyárakban a megtisztított papírt ledarálják, majd a rostokból készítenek új papírt. Ebből az újrahasznosított papírból pedig ismét pohár vagy más termék készülhet.

A begreen számára kiemelt fontosságú a környezetvédelem, ezért többek között a papírpoharaik újrahasznosított anyagból készülnek. Ezáltal támogatják a ökológiai körforgást és a vállalkozásokat a fenntarthatósági törekvéseikben.

A papírpohár legfontosabb előnyei

Költséghatékony, mert nagy mennyiséget vásárolhatsz belőle töredék áron.

Praktikus, mert használat után mehet a szelektívbe (tisztán) vagy a komposztba. Ezzel is időt is megtakarítasz, mert nem kell a mosogatással foglalkozni.

Könnyen szállítható, akár nagy mennyiségben is.

Egyénre szabható, mert akár saját márkád, logód is megjelenítheted rajta. Egy igazi környezetbarát reklámfelület!

Ne várj tovább az ökotudatos szokások bevezetésével, mert a környezetünk sem tud tovább várni. Válassz olyan beszállítókat és cégeket, akik élen járnak a fenntarthatóságban. Ilyen a begreen is, keresd őket bizalommal!