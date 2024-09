Forrás: deviantart.com

Rembrandt

Rembrandt talán az egyik legnépszerűbb festő a holland aranykorból. Igazi klasszikus, akinek képeit szinte mindenki ismeri. Összesen 677 művet készített élete során, amelyek legnagyobb részét portrék teszik ki. Ugyanakkor számos más témában – például az ókori mondakörben – is alkotott. Festményei ma a világ számos pontján megtekinthetők. Hollandián belül például az amszterdami Rijksmuseumban és Hágában is találkozhatunk a műveivel.

Johannes Vermeer

Johannes Vermeer is a holland aranykor képviselője, ő azonban hétköznapibb körökben alkotott. Legkedveltebb témái ugyanis a holland középosztály mindennapjai voltak, így festményei művészeti értéke mellett a történelmi jelentőségük is hatalmas. Leghíresebb műve, a Leány gyöngy fülbevalóval a mai napig a hágai Mauritshuis múzeumban látható, így a művészet kedvelőinek mindenképp érdemes ide is betérni.

Vincent van Gogh

Vincent van Gogh az a festő, akinek neve a művészetek világától távol állók számára is mond valamit. Minden idők egyik legkedveltebb, legismertebb művésze, képei pedig halálát követően több mint 130 évvel egyre csak népszerűbbé válnak. Világhírű alkotásai közül számos ma az Egyesült Államokban található, ugyanakkor ezek a festmények csak élete utolsó 2-3 évében készültek. Az ezt megelőző művek még nem a teljesen kiforrott van Gogh stílusban készültek, ám ugyanannyira jelentősek. Ezek is tökéletesen tükrözik a késő 19. századi poszt-impresszionizmust, így Amszterdamban járva mindenképp érdemes megkeresni őket a múzeumi csodák között.

Ez csupán néhány Hollandia számos világhírű művésze közül, akik alkotásai ma is hazájukban vannak kiállítva. Olyan darabok ezek, amelyeket az országban tartózkodva mindenképp érdemes megtekinteni. Legyen szó tehát rövid látogatásról vagy hosszú távú költözésről, a múzeumokat bűn elkerülni.

