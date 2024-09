Miként függ össze a gazdaság állapota a forint árfolyamával?

Az egyik legfontosabb tényező, amely alakítja a Bitcoin–forint árfolyamot, azaz a BTC to HUF értékét, az a forint erőssége a nemzetközi valutákkal szemben. 2023-ban és 2024-ben a forint jelentős volatilitást mutatott az euróval és a dollárral szemben, ami közvetetten hatott, hat a kriptovaluták, főleg a Bitcoin forintban kifejezett értékére. Amikor a forint gyengül, a Bitcoin forintban kifejezett árfolyama növekszik, még akkor is, ha a BTC/USD árfolyam globálisan stabil marad. Magyarán megéri résen lenni, és a legújabb információk alapján tájékozódni, mert még a legapróbbnak tűnő változás is jelentőséggel bír. 2023-ban Magyarország inflációs rátája magas szinteket ért el, így a jegybank szigorú monetáris politikát vezetett be a forint erősítése érdekében. Az emelkedő kamatlábak és az infláció elleni küzdelem érzékenyen érintették a befektetők bizalmát, egyúttal növelték az alternatív befektetési formák, mint például a Bitcoin iránti érdeklődést. A kriptovaluták, főleg a Bitcoin, mind jobban reflektorfénybe kerültek, mint menedékeszközök az inflációval szemben, így az emelkedő infláció közepette a BTC to HUF árfolyam is emelkedett.

A monetáris politika alakulása minden esetben lényegi tényező!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) döntései közvetlen hatást gyakorolnak a forint árfolyamára, ami befolyásolja a BTC to HUF árfolyamot is. 2023 végén és 2024 elején az MNB folytatta az infláció elleni küzdelmet magasabb kamatlábakkal és egyéb pénzügyi eszközökkel. Ezek az intézkedések rövid távon ugyan stabilizálhatják a forint árfolyamát, de a befektetők nem egyszer pont ezekben a szituációkban keresnek alternatív lehetőségeket a hagyományos pénzügyi eszközök helyett. A 2024-es év elején a Bitcoin árfolyama globálisan mérsékelten emelkedett, míg Magyarországon a forint gyengülése miatt a BTC to HUF árfolyam értéke hevesebben mozdult felfelé. A jegybanki döntések közvetlen hatást gyakorolnak a kriptovaluta-piacra is, fokozottan akkor, ha a forint instabilitása miatt a befektetők az infláció elleni védelmet keresik a digitális eszközökben.