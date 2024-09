Milyen elektronikus aláírás típusok vannak?

Elsőként fontos tisztázni, hogy az elektronikus aláírás jogi szabályozását az Európai Unió eIDAS rendelete tartalmazza, a hazai szabályokat pedig ezt figyelembe véve az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény.

Az elektronikus aláírás során digitálisan hitelesítünk egy adott dokumentumot. Az e-aláírás felhasználása rendkívül sokrétű: szerződések, teljesítésigazolások, számlák, bérpapírok, vagy akár cégbejegyzésnél is alkalmazható.

Három típusú elektronikus aláírás létezik jelenleg:

egyszerű: nem rendelkezik joghatással, nincs szükség azonosításra és tanúsítványra (ilyen a legtöbb amerikai gyártó szolgáltatása)

minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú: teljes bizonyító erejű magánokiratnak tekinthetők azok a dokumentumok, amelyeket ezzel a típussal írtak alá

minősített: legmagasabb szintű védelem, teljes bizonyító erővel rendelkezik, az aláíró személye azonosítható

Hogyan szerezhető be a minősített elektronikus aláírás?

