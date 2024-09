Vidám hangulatban pakolták és ürítették csütörtökön az MBH Bank önkéntesei azokat a homokzsákokat, amelyeket az árvíz elleni védekezés során halmoztak fel a főút mentén Gönyűn. Szerencsére a barikád utólag csak óvintézkedésnek bizonyult, a víz szintje ugyanis nem érte el a kritikus pontot, így a szorgos kezekre csak a homokzsákok kiürítésénél volt szükség. Az országosan közel 400 bankfiókkal rendelkező MBH Bank a két hete kezdődött akcióban összesen több tucat önkéntest küldött több Duna menti településre, hogy segítsenek a védekezésben és az állapotok helyreállításában. Ők az ország minden tájáról érkeztek, Győrtől Békéscsabáig, és 10-15 fős csapatokban, váltásban segítették a helyieket.

Lelkesen jöttek segíteni

A Gönyűn dolgozó fiatalok a fővárosból érkeztek, ők Major Gábor polgármester instrukciói alapján láttak munkához. Köztük Prohászka Bence, a bank felsővezetői szakmai titkára, aki oroszlánrészt vállalt a szervezésből is.

Nem volt kérdés, hogy segítünk, a vállalatunknál ilyen esetekben példaértékű az összefogás, nem kell sok buzdítás ahhoz, hogy összeálljon egy segítő csapat. Szeretnénk, ha az emberek tudnák, hogy nem csupán a dolgos hétköznapokban, a pénzügyeik kezelésében számíthatnak ránk, hanem egy-egy veszélyhelyzetben is ott vagyunk mellettük. Szerencsére a munkatársaimat személyesen nem érte kár az árvíz miatt, de tudjuk, hogy az ügyfeleink között sokakat igen, feléjük szeretnénk a szolidaritásunkat kifejezni a mostani akcióval.

– mondta Prohászka Bence.

Az MBH önkéntesei nem először vetették be magukat, hiszen rendszeresen odaállnak egy-egy jó ügy mellé. Együttműködnek például az Ökumenikus Segélyszervezettel, minden tavasszal faültetéssel járulnak hozzá környezetünk élhetőbbé tételéhez, karácsony előtt pedig jótékonysági ételosztással segítenek a rászorulókon. A szervezőtől megtudtuk, hogy a hasonló megmozdulásokhoz nem nehéz segítő szándékú munkatársakat toborozni, egy több mint száz fős „kemény magra” például mindig számíthatnak.

Nem elég a hírekben látni, hogy mi történik, ott kell lenni és segíteni, amikor arra van szükség. Megtisztelő olyan cégnél dolgozni, ahol a kollégák ilyen szívesen jönnek és mozgósíthatók, ahol ilyen példaértékű az összefogás. A munkánknak pedig azonnali eredménye van, ami jó érzés.

– mondta a fiatal szakember. Hozzátette: a hasonló megmozdulások a csapatot is összekovácsolják, s amellett, hogy segíthetnek, egymást is megismerhetik, amire a hétköznapok rohanásában vagy a földrajzi távolság miatt máskor nem lenne lehetőség. Itt is igaz tehát, hogy a szolidaritás összehozza az embereket.