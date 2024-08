Hirdetés 1 órája

Szakmunkás állások, amelyek betöltői Füzesabonyban és környékén is keresettek

Manapság kifejezetten gyakran hallhatjuk, hogy mekkora igény mutatkozik a munkaerőpiacon a képzett szakmunkásokra. A helyzet Füzesabonyban és a környező városokban is hasonló, ahol többek között a most bemutatásra kerülő szakmunkás pozíciók is időről időre részét képezik a helyi álláskínálatnak, lehetőséget teremtve az elhelyezkedésre!

CNC gépkezelő A szakmunkás álláshirdetések között a különböző CNC gépkezelői pozíciók kimondottan gyakran előforduló lehetőségeknek számítanak. Füzesabonyban és környékén többnyire esztergagépekkel, marógépekkel és forgácsoló gépekkel történő munkavégzés céljából toboroznak képzett CNC gépkezelőket, ahogy azt egyébként a régió álláspiacára specializálódott FuzesabonyAllas.hu kínálata is alátámasztja: https://fuzesabonyallas.hu/allasok/szakmunka. A CNC gépkezelők dolga, hogy ezeket a gépeket kezeljék és működtessék, beleértve a programozást, a beállítások elvégzését, az alapanyagok betöltését, továbbá a gyártási folyamatok felügyeletét. A gyártási folyamatok végeztével a gépkezelőkre minőségellenőrzési feladatok is hárulhatnak, amelynek során ellenőrizniük kell, hogy a legyártott alkatrészek méretük, felületük és egyéb paramétereik tekintetében megfelelnek-e az előzetes specifikációknak. Munkájuk során több más szakemberrel is együttműködnek, gondolva itt a mérnökökre, tervezőkre vagy akár a karbantartókra. Ha pedig már karbantartás, akkor elmondható, hogy maguknak a gépkezelőknek is akadhatnak karbantartói teendőik, hisz a gépek tisztítása, olajozása, valamint a kisebb alkatrészcserék elvégzése is a felelősségi körük részét képezheti. Autóvillamossági szerelő Az említett fuzesabonyallas.hu kínálatában a gépjárművek javításával és karbantartásával kapcsolatos pozíciók is meglehetősen gyakoriak. Ezek között említendő az autóvillamossági szerelő munkakör is, amelynek betöltői a gépjárművek elektronikai rendszereinek javításával foglalkoznak. Ők azok, akik feltárják az autók villamos rendszereiben fellépő meghibásodásokat, legyen szó akár az akkumulátorról, az indítómotorról, a különböző érzékelőkről vagy a világításról. Feladatuk lehet továbbá a különböző kiegészítőrendszerek (pl. riasztórendszerek, navigációs rendszerek stb.) telepítése, valamint bizonyos megelőző karbantartások elvégzése is. Munkájuk ily módon rendkívül összetett, ami rendszerint megkívánja a betöltőitől a szakirányú autóvillamossági szerelői végzettséget. Bizonyos esetekben pedig akár az autószerelői képesítés is elég lehet.

Lakatos-hegesztő Végezetül pedig a lakatos-hegesztői állásokat sem hagyhatjuk ki a sorból, amely szakmában jártas munkavállalókra a fémmegmunkálás területén várnak fontos teendők. Feladatkörük részét képezi a fémek méretre vágása és formázása, illetve azok felületkezelése is. Ezenfelül különböző hegesztési technikákon keresztül szerkezeti elemeket illesztenek össze, és biztosítják azok minőségi előírásoknak való megfelelését. A pozíció nem csak szakmai végzettséget, hanem egyúttal a műszaki rajzok olvasásának képességét, kiváló kézügyességet és nagyfokú részletorientáltságot is megkövetel.

