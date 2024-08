Ezeknél a bankoknál lehet kopogtatni

Jelenleg négy banknál is elérhető 10 millió forint feletti szabad felhasználású személyi kölcsön: az Erste Bank, az OTP Bank és az UniCredit Bank is nyújt akár 12 millió forintos személyi hitelt. Sőt, a CIB Banknál 15 milliót is lehet igényelni.

A MagNet Bank Zöld Személyi Kölcsönnél is 12 millió forint a maximális hitelösszeg, azonban ez a kölcsön nem teljesen szabad felhasználású, csak “zöld” hitelcélokra vehető fel, úgy mint energetikai korszerűsítés, elektromos (házi) autótöltő rendszer/állomás finanszírozása, elektromos mobilitás.

A kamat mértékét legtöbb esetben az ügyfélminősítés határozza meg, vagyis elsősorban a hitelfelvevő rendszeres jövedelmének függvénye, emellett változhat a kamat hitelösszeg sávonként is. Van olyan bank, amelyik alapból havi nettó 600 ezres jövedelemhez köti a 10 millió feletti hitelösszegeket és több pénzintézet is magas kölcsönösszegnél adja a legnagyobb kamatkedvezményt.

Egy 7 éves futamidőre felvett ilyen nagy összegű hitel ugyanakkor már bőven túllépi a 200 ezres havi törlesztőt és a visszafizetendő is 17-21 millió forint között szóródik. Utóbbi alapján nagyon szemléletes, hogy mekkora különbségek lehetnek hitelkonstrukció és hitelkonstrukció között, hiszen nem mindegy, hogy 7 év alatt azt a 4 milliót törlesztésre vagy valami egészen másra költjük.

Mindenesetre egy ekkora törlesztő fizetéséhez elég magas fizetésre van szükség. A JTM szabály szerint 600 ezer forint nettó jövedelem alatt, annak maximum 50 százaléka fordítható hiteltörlesztésre, de ettől lehet szigorúbb is a banki gyakorlat.

Alternatíva lehet a szabad felhasználású jelzáloghitel?

A választás leginkább attól függ, hogy milyen célra van szükség a hitelre, mekkora összegben és milyen futamidő alatt vállalható a visszafizetés.

Ha ugyanis gyorsan, ingatlanfedezet bevonása nélkül kell a hitel, akkor egyértelműen a személyi kölcsön a megfelelő döntés, hiszen a jelzáloghitelhez elengedhetetlen a bank számára fedezetként felajánlott ingatlan és az átfutási idő is jóval hosszabb, a személyi hitel 1-2 napjával szemben, akár 1 hónapra is szükség lehet, mire megjön a pénz.