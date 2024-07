Asztalos

Az asztalos szakemberek szintén jó esélyekkel böngészhetik az álláskínálatot, hisz megkerülhetetlen szereplői a faiparnak. Jellemzően bútorkészítés vagy már meglévő bútorok felújítása céljából toboroznak asztalosokat, de az sem ritka, hogy építészeti elemek vagy különböző fastruktúrák (pl. teraszok, kültéri bútorok) gyártását kapják feladatul.

A szakmai végzettség természetesen esetükben is alapvető követelmény, ami mellett a kiemelkedő kézügyesség, a műszaki érzék és a rajzkészség is fontos feltétel lehet. Sőt, akár a CNC gépkezelői végzettség is megjelenhet az elvárások listájában, bár erre többnyire csak előnyként tekintenek a munkáltatók, nem kötelező előírásként. Ami pedig a személyes kvalitásokat illeti, főként a pontosság, a megbízhatóság és a csapatban való együttműködés képessége számít kiemelt jelentőségű szempontnak. (x)