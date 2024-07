Terasz vagy kerti kiülő

Ahhoz, hogy igazi kerti partit tarthass, mindenképp szükség lesz egy olyan kültéri helyre, ahova leülhetnek a vendégeid. Ez nem árt, ha félig fedett is – akár csak egy napernyővel – mivel így nem kell megvárni a naplementét azzal, hogy kiüljetek a kertbe.

Szintén fontos, hogy a terasz vagy kerti kiülő megfelelően burkolt legyen. A burkolat ugyanis segít a jobb hőérzet kialakításában és fenntartásában. Emellett pedig esztétikusabbá is teszi a teret.

Rendezett kert

Egyértelműnek tűnik, hogy ha vendégek érkeznek a kertedbe, akkor azt először a lehető legjobb formájába kell hozni. Persze nem kell, hogy minden virág tökéletesen egyenesen álljon, a gyümölcsfákon pedig csakis hibátlan termések legyenek. Az azonban jó ötlet, ha időben levágod a füvet, hogy a vendégeid kisebb eséllyel léphessenek méhbe vagy valamilyen szúrós fűfélébe.

Ha azonban nem akarsz a fűnyírással bajlódni, jó ötlet lehet a műfű beszerzése is. A ma elérhető darabok már rendkívül sokáig gyönyörű megjelenést biztosítanak, így tomboljon a nyár vagy szakadjon a hó, a fű a kertedben garantáltan tökéletes lesz.

Kerti sütögető, grill

A kerti partihoz elengedhetetlen egy kerti sütögető. Ha a modernebb megoldásokat választanád, beszerezhetsz egy grillt is, de sokkal jobb közösségi élmény, ha mindannyian együtt ülhettek a tűz körül, kezetekben szalonnával, kolbásszal, virslivel. Manapság már igen esztétikus és praktikus előre elkészített kerti sütögetőket is vásárolhatsz, így még csak nem is neked kell megépítened azt a kerti parti előestéjén!

A legjobb vendégek

Végül, de nem utolsó sorban: mit sem ér egy tökéletesen előkészített kerti parti, ha nincs kivel jól érezni magunkat. Hívd meg a családodat, a legjobb barátaidat, kollégáidat vagy akárkit, akivel szívesen töltenél el egy ilyen különleges estét. És ha mégis marad egy hosszú fűszál vagy nem tökéletes a terasz burkolata, akkor sincs okod az aggodalomra! A megfelelő emberekkel biztosan hatalmas sikere lesz a kerti sütögetésednek!

