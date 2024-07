Forrás: Pedró Pékség

A Déli harangszó a nándorfehérvári diadalnak állít emléket, nem véletlen tehát, hogy az egykilós kenyereket a köleskalász mellett Hunyadi János ezüstdénárjának mintája díszíti. A Déli harangszó a Pedró egyik legújabb és egyben – kétségkívül – az egyik legkülönlegesebb kenyere. Tésztáját egy régen elfeledett, értékes gabona, a köles dúsítja, amely a török megszállásig népszerű és mindennapos élelmiszer volt az ősi Magyarországon. Ennek köszönhetően a kenyér bélzete puha és szaftos, az pedig szintén a magas minőséget jelzi, hogy a hosszú kelesztésű kenyér vadkovásszal készül, azaz nem tartalmaz hozzáadott élesztőt.

A nyár a pihenés és a lazítás ideje, ilyenkor különösen jólesik egy ráérős reggeli a családdal. A Pedró üzleteiben ehhez minden adott: különleges, ómagyar hangulatú környezetben reggelizhet a család, amelynek minden tagja megtalálja a kedvencét a hatalmas választékban. Akár egy könnyű napindításra van szükség egy gyors kávéval és egy édes péksüteménnyel vagy joghurttal, akár egy tartalmas „energialöketet”, például melegszendvicset kíván a helyzet, innen éhesen senki nem megy haza! Sőt, a forró nyári szezonra jegeskávéval és jeges házi teával is készült a Pedró. Érdemes megkóstolni a Pedró salátát is, ebben a zöldségágyon pirított csirkemellkockák fokozzák az élményt (és teszik igazán laktatóvá a salátát).

Fotó: cincervideo / Forrás: Pedró Pékség

S ha már nyár, akkor érdemes betervezni egy sokorópátkai kirándulást is a családi programba – megtekinthető itt a többi között a Sokoró kapuja, a világ legnagyobb székelykapuja –, amibe belefér a Pedró Pékség sokorópátkai üzletének meglátogatása is. Annál is inkább, mert az üzlet a közelmúltban megkapta „Az év üzlete” címet az országos megmérettetésen a független kisboltok kategóriájában. A finom hideg falatokon – kenyereken, péksüteményeken, szendvicseken – kívül akár egy laktató ebéd mellett is megpihenhet a fáradt kiránduló, hiszen tartalmas melegszendvicsek és lepények között válogathat, a legkisebbeket pedig gyereksarok és a pékség mellett játszótér is várja.