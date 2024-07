Az életem úgy indult el, hogy láttam aput, mit dolgozik, hogyan jár ellenőrizni, sokszor magával vitt engem is. Hamar úgynevezett beugrós vagyonőr lettem. Főleg a rendezvények voltak izgalmasak. A fiatalokkal, akik ma már fiatal vezetők velem együtt a cégben, Bauer Kolossal például a komáromi Autó Fesztivál éjszakai őrzését is mi csináltuk. Jó élmény volt. Személyes kedvencem pedig a vb-terasz a Rába-parton, ott a meccseket is nézhettük. Kis idő múltán aztán komolyabb munkákat kezdtem kapni. Gyárak, üzemek telephelyein, nagyobb rendezvényeken. Azt azonban el kell mondanom, a Patent vezetése mindig figyelt arra, hogy a munkák ne akadályozzák az egyetemi tanulmányaimat.