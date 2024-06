Titokszobában születik a jövő

Kevés olyan félnapos konferencia van, ahol annyi fontos információ hangzik el, mint amennyit megtudtunk a ledizzók cseréjében kulcsszerepet játszó Cyeb cégcsoport budakalászi rendezvényén. Szebeni Márton ügyvezető igazgató szellemesen vázolta a kialakult helyzetet. Azzal kezdte: amikor egy energiakereskedő cég a felhasznált energiamennyiség csökkentéséről beszél, az olyan, mintha egy hentes a vegán étkezés mellett agitálna. Az ügyvezető szerint persze törvényben is előírt kötelezettségük az energiahatékonyság növelése, s ennek érdekében a Cyeb nemcsak az izzócseréket vállalta magára, hanem a megtermelt energia tárolására használt lítiumakkumulátorok után saját titokszobájukban már születik a jövő, vagyis polimer alapú akkumulátoros megoldásokat kísérleteznek ki együtt a bostoni műegyetemmel. (Ezt egyébként a sajtónak, és a ledprogramban részt vevő települések vezetőinek is megmutatták.)

Lantos Csaba energiaügyi miniszter is meglepő kijelentéssel kezdte az előadását: nem azért léptünk ki a kőkorszakból, mert elfogyott a kő. Ezzel arra utalt, hogy a globális felmelegedés veszélyének a kényszerében is jelentősen mérsékelni kell az üvegháztartási hatást. A megújuló karbonmentes energiaforrások felé kell fordulni. Ma még nem tudjuk pontosan, hogy a polimer, vagy a zöldhidrogén lesz a jövő, de mielőbb lépni kell, hiszen jelenleg 80 százalékban fosszilis energiát használ a világ, főként a fejlődő országok.

Napelem-forradalom van az országban

Magyarország a saját konzervatív zöldpolitikáját folytatta – hangsúlyozta a szakminiszter. Ennek egyik pillére a Paks 1 atomerőmű működése legalább 2052-ig, de lehet, hogy 2057-ig történő meghosszabbítása. Közben épül a Paks 2 is. Ez a két alaperőmű adja Magyarország stabilitását. Lantos Csaba bejelentette: ezek mellett létrejöhetnek jóval kisebb erőművek is.

A hazai energiabiztonság másik pillére a megújuló energiaforrások felhasználása. Napelem-forradalom zajlik. Annyi naperőmű van, hogy a napelem képes megtermelni a pillanatnyilag szükséges energiát az országban. Szükség van tehát megfelelő, korszerű energiatárolóra, és exportálunk is. Az energiaárak kilengése miatt továbbra is szükség lesz rezsivédelemre – hangsúlyozta.