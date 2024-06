„Célunk az egyetemi szellemi vagyon oltalmazása és hasznosítása. Egy adott prototípust, találmányt, terméket a jog területén nagyon jól körbe lehet bástyázni. Ha a beltartalma jelentős feltalálói lépést hordoz, akkor szabadalmi bejelentést teszünk, vagy szerkezeti kialakítására használatiminta-oltalmat kérünk. A termék külső megjelenését, formáját formatervezésiminta-oltalommal tudjuk védeni, a saját brandjeinkre, mint akár a hallgatói csapataink logójára és egyéb arculati elemeire védjegyet jegyeztetünk be” – foglalta össze tevékenységüket Vági Kornél, a Széchenyi István Egyetem Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának operatív vezetője, az egyetem százszázalékos tulajdonában lévő Uni-Inno Kft. cégvezetője.

A szakember elárulta, az elmúlt években egyre gyakrabban keresik fel őket az intézmény munkatársai, hogy jogi védelmet kérjenek kutatásaikhoz, fejlesztéseikhez. Hozzátette, törekednek a saját brandek támogatására is, amelyekkel akár bevételt is szerezhetnek az egyetem számára. Ebbe a sorba illeszkedik a hallgatói versenycsapatok szellemi tulajdonának megőrzése is: legutóbb a nemrégiben harmadszor is világrekorddal győztes SZEnergy Team sikerautójának alakját helyezték formatervezésiminta-oltalom alá.

„A külső konstrukciót, lényegében az autó karosszériájának egyedi formáját védjük ezzel. Az engedélyezéshez csatolnunk kellett a 3D modelleket, valamint rengeteg fényképet a járműről minden létező szögből fotózva. A bírálóbizottság ezeket helybenhagyta, és a bejelentéstől számított három hónapon belül sikerrel le is zárult a folyamat” – ecsetelte a cégvezető.

Mint ismert, a szóban forgó karosszériának is köszönhetően a SZEnergy Team csapata idén májusban címvédőként ismét diadalmaskodott Európa legnagyobb energiahatékonysági hallgatói járműversenyén, a Shell Eco-marathonon – zsinórban harmadszor világrekorddal. A bajnokjármű 2019-ben debütált, majd hosszú évek fejlesztéseit követően 2022-ben ért fel a csúcsra, ahol azóta magabiztosan őrzi a pozícióját. Portálunk az autó tervezése idején regnáló korábbi csapatvezetőt, Pusztai Zoltánt, az egyetem Járműipari Kutatóközpontjának munkatársát kérdezte a forma titkáról.