Június 22-én hagyományőrzőkkel, zongorakoncerttel és tematikus tárlatvezetéssel várják a látogatókat az év legrövidebb éjszakáján a Széchenyi-kastélyban.

14 órától 22 óráig a Vitézlő Vármegye hagyományőrzői mutatják be az érdeklődőknek a 16-17. századi katonai tábori élet mindennapjait. A családok kipróbálhatják a bajvívást, íjászatot, a legkisebbek pedig a lovaglás alapjaival is megismerkedhetnek. A hagyományőrzők 21.00 órakor lámpás felvonulást is tartanak a kastélyparkban.

18.30 órakor kezdődik Horváth Áron festőművész kiállításának megnyitója a virágházban (kávézó), melyen köszöntőt mond Dr. Barcza Attila Sopron és térsége országgyűlési képviselője. Ezt követi 19.30 órától Bóna Márton zongoraművész és tanítványai koncertje, melyen klasszikus komolyzenei darabok és filmzenei átiratok csendülnek fel.

21.30 és 22.30 órakor lámpás túra indul a kastélyban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a kastélyban ekkor valóban sötét lesz, (elektromos) lámpást, telefonos világítást hozzanak magukkal. Javasolt életkor: 12 év fölött.

Belépődíj:

Felnőtt: 4.900 Ft/fő

Diák/nyugdíjas: 2.850 Ft/fő

Jegyvásárlás: a kastély jegypénztárában és a jegymester.hu oldalon.

A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják!