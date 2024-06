A digitális világ egyre jobban eluralja otthonainkat, és egyre nagyobb szakadékot húz szülők és gyermekeik között, amivel foglalkoznunk kell. Ez a felismerés ösztönözte az NMHH szakembereit tavaly júniusban, hogy útjára indítsák a „Mobil a családom?” országos előadássorozatot, amelynek célja, hogy egyszerű és szakszerű tanácsokkal segítse a szülőket és gyermekeket az online életvitel és a családi élet közötti egyensúly megteremtésében.

Az improvizációs előadás egy négytagú család mindennapi élethelyzeteit viszi színpadra, olyan kihívásokat bemutatva, mint a túlzott mobilhasználat, a videójáték-függőség vagy a gyermekeket érintő online zaklatás. A történetek tanulsága, hogy az egymásra figyelés, a családon belüli párbeszéd, a valóság megélése és a folyamatos tanulás az online világ térhódítása mellett is elengedhetetlen. A jeleneteket az NMHH szakértői vitatják meg, majd szakszerű útmutatást nyújtanak, hogy a családok képesek legyenek helyes válaszokat adni a felmerülő kihívásokra.

A program interaktív: a történetek kiindulópontjai adottak, de a társulat a közönség ötleteire hagyatkozva játssza el a jeleneteket. A játékmester időről időre megállítja a jelenetet, hogy bevonja a közönséget a történetek alakításába, és együttgondolkodásra ösztönözze a résztvevőket. A társulat bemutatja a kihívásokra adott jellemző, néha nem megfelelő szülői válaszokat, ezután pedig a közönséggel és a szakértőkkel együtt megalkotnak, majd be is mutatnak egy jó reakciót is, így minden történet egy-egy értékes tanulsággal zárul.

A tanulságokon túl a szakértők megoldási javaslatokkal is ellátják a családokat: ilyen például, hogy határozzunk meg közös játékszabályokat a mobilhasználatra és az internetidőre, illetve hogy a szülők is merjenek részesei lenni gyermekeik digitális életének: biztosítsák őket arról, hogy nincsenek egyedül a problémáikkal és mindig számíthatnak szüleik megértésére, segítségére. A fiatalok az online térben sok szempontból könnyen kiszolgáltatottá válhatnak, a program szakértői azonban eltiltás helyett a tudatos médiafogyasztásban hisznek, a hatékony problémakezelés mellett pedig kiemelten fontosnak tartják a megelőzést.