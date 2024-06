A divatos megjelenés mellett gyakorlati haszna is van a lambériának. Mivel kevésbé koszolódik, tartós védelmet nyújt a falnak. A lambéria burkolat különösen hasznos olyan otthonokban, ahol kisgyerekek is laknak, hiszen a fát nem kell évente újrafesteni. Ráadásul, a lambéria puhább, mint a kő, és jobban is szigetel.

Nem véletlen tehát, hogy a lambéria ennyire közkedvelt. A népszerűsége ellenére azonban kevesen tudják, hogy pontosan hogy is készül. Ebben a cikkben megpróbáljuk bemutatni a lambéria gyártás folyamatát.

1. lépés: Az alapanyag kitermelése

A lambéria gyártásának első lépése a megfelelő alapanyag kiválasztása és beszerzése. A leggyakrabban használt anyag a fenyőfa. A fenyő meglehetősen puha és könnyen megmunkálható, de közben kifejezetten tartós. További előnye, hogy igen széles választékban kapható. Amikor a lambériának megfelelő fákat választják, olyanokat keresnek, amik egyenes szálúak és csomómentesek.

2. lépés: A fa kiszárítása

Nagyon fontos, hogy az erdőből kivágott fát nem szabad azonnal megmunkálni. A lambéria előállítását megelőzően szükség a fa szárítására. Azért kell szárítani a fát, mert így csökken a nedvességtartalma, ezzel pedig megakadályozhatjuk, hogy a későbbiekben megrepedjen, vagy deformálódjon.

A lambéria ideális nedvességtartalma 8-12% között van. A szárítást kétféleképp is végezhetik: hagyományos módon szabadtéri szárítókban, vagy pedig mesterséges szárító kamrában. A természetes szárítás azonban jóval hosszabb, mint a szárítókamrás megoldás.

3. lépés: A fa gyalulása és profilozása

Miután sikeresen kiszárították a kivágott fát, jöhet a gyalulás. A lambéria előállítását jelentősen megkönnyíti a többfejes gyalugép, melyet kifejezetten a tömörfa alapanyagok hosszirányú gyalulására és profilozására terveztek.

A többfejes gyalugép segítségével egyenletesre gyalulják a lambériához használt faanyag 4 oldalát, így a felülete minden oldalról sima lesz. A gyalugép alakítja ki a lambéria szélességét és vastagságát is. Mivel egyszerre több kést használ, sokkal precízebb és hatékonyabb munkára képes.