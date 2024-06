Szinte napra pontosan két éve készítette el a Pedró Pékség a Szent László kenyeret, amelyet hamar megszerettek a vásárlók. A kenyér nemcsak a nevében történelmi, hanem a technológia is, amellyel készül: lisztjét köves malomban őrlik, ami nem melegíti fel a búzaszemeket ötven fok fölé, így több tápanyag marad bennük, mint a hagyományos, fémmel történő őrlésnél. A vadkovásszal történő, hosszú kelesztés mellett az alapanyagok is figyelemre méltóak: a liszt egy rábaközi biogazdaságból érkezik, a víz tiszta szigetközi ásványvíz, és a fenntarthatóság elveinek megfelelően minden összetevő 60 kilométeres körzetből származik.

A Szent László kenyér, bár búzakenyér, a felhasznált őszi búza töretnek és az őrlési módnak köszönhetően kicsit barnább és aromásabb az átlagosnál, a karakteres ízhez szaftos bélzet társul. Vajda Pétertől, a pékség tulajdonosától megtudtuk, hogy egyre többen keresik a lassú érlelésű kovászos kenyereket; ezekben a hosszú fermentációs idő alatt a búzafehérjék jobban lebomlanak, jellegzetes, savanykás ízt és illatot adva a kenyérnek – akár nagyanyáink és a békebeli kenyerek idejében…

A hétvégi Szent László-napokon a Pedró Pékség is kitelepül az Aranypartra, ahol a friss kenyér mellett langallóval is várják a kilátogatókat. A Szent László kenyér, amely a Pedróban a hónap kenyereként most száz forint kedvezménnyel vásárolható meg, különleges szerepet kapott Győr életében: a győri székesegyházból zengő harangszó emlékeztet a Pedró és vásárlóinak köszönhető adományra. Két éve ugyanis egy évig minden Szent László kenyér árából 290 forint abba az alapba került, amelyből az egyházmegye új harangot öntetett a székesegyházba. Az ebből összegyűlt több mint öt és félmillió forintból Passauban készült el a Szent László harang, hirdetve őseink dicsőségét és az összefogás erejét.

A Szent László kenyérrel az is volt a célunk, hogy mindennapi kenyerünkkel hős királyunk neve is forogjon, ne merüljön feledésbe, és bízom benne, hogy mások is követnek ezen az úton, megőrizve múltunk emlékeit.

– mondja Vajda Péter. A pékmester egyébként az elmúlt években különleges módon is adózott Szent László emlékének: két hatalmas kenyérszobron örökítette meg a király Győrben őrzött hermáját és a lovagkirály alakját.