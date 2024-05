Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát áldotta meg a napokban a Pedró Pékség új kenyerét, amely a Pannonhalmi Bazilika 800 nevet kapta.

A stílszerűen 800 grammos kenyeret a Pannonhalmi Főapátság felkérésére, a bazilika újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulójára készítették a Pedró szakemberei, egy különleges és egészséges gabona, zab felhasználásával.

Mindenképpen valamilyen ősi gabonából szerettük volna készíteni az új kenyeret, és végül a zabra esett a választás, amely az őseink konyhájában könnyen termeszthető, népszerű alapanyag volt. A vadkovásszal, élesztő hozzáadása nélkül készült Pannonhalmi Bazilika 800 kenyér lassan érlelt tésztájába az áztatott zab mellett került főtt krumpli is. Ez a két összetevő különösen szaftossá és puhává teszi a végeredményt, amely ráadásul hosszan friss marad

– árulja el Vajda Péter, a Pedró Pékség tulajdonosa.

Az új kenyér már kapható a Pedró-üzletekben, többek között a pannonhalmiban is, amely 13 éve nyílt meg a település központjában. A három éve ősi magyar stílusban felújított péküzlet nagy pultjában a sokféle kenyér és pékáru mellett helyi termékek – tojás, sajt, lekvár, bor – között is válogathatunk, és felhörpinthetünk egy frissítő serkentő kávét is. A legkisebbeket gyereksarok várja, a hívők pedig megnyugvást találhatnak a keresztény sarokban.

Érdemes megkóstolni itt például az epres kiflit, amely most, az eperszezon kezdetén különösen népszerű. Nem nehéz megtalálni a pultban, hiszen eperpiros színben pompázik, a belsejében pedig jófajta házi eperlekvár rejtőzik. Ez a Pedró konyhájában, tartósítószer, színezés és mesterséges aroma nélkül készül, így kerül a könnyű leveles tésztába és válik sokak kedvencévé a tavaszi szezonban.

A pannonhalmi kenyér mellett újdonság a Sokorói Egykilós is, amely szintén nemrég került az üzletek polcaira. Ez szintén egy különleges alapanyag, kukorica felhasználásával készült, de kerül bele főtt burgonya is, bevétele pedig a sokorópátkai Összetartozás Parkjának kialakítását támogatja, amit június 1-jén adnak át.