Egyre nagyobb volumenű megbízásokat nyer el a WHB a hazánkban létesülő ipari nagyberuházásokban, annak ellenére, hogy a kínai, török és egyéb külföldi cégek jelenléte miatt csak egy nagyon jól kidolgozott ajánlattal lehet belépni az árversenybe. Ráadásul az utóbbi 1-2 évben az építőipari GDP jelentős hányadát a külföldi cégeket vonzó ipari beruházások teszik ki.

Ehhez a sikerhez a magas szintű szakmai tudás mellett, amely ma már alap az ilyen nagyságrendű feladatoknál, számos tényező együttállása kell. Ilyen többek között a rendszerszemléletű hozzáállás, a cégcsoport társcégeivel történő hatékony együttműködés és a hatékony, minden részletre kiterjedő előkészítés. Utóbbi azért is kiemelten fontos, mert az ágazat jelenlegi kiélezett helyzetében gyakran nüanszok döntenek egy-egy pályázó mellett. Nem utolsósorban pedig az, hogy a WHB financiálisan az egyik legerősebb, ha nem a legstabilabb cég az ágazatban, és nincsenek likviditási gondjai. A gyors cselekvéseket és döntéseket igénylő tenderekhez kiváló hátteret ad, hogy a WHB tulajdonosai operatív szinten képben vannak, és kellően rugalmasak egy-egy projekt támogatásához.

Lefedik a kivitelezés teljes területét

A WHB rugalmasságát az is növeli, hogy a cégcsoport számos leányvállalattal rendelkezik, így az előkészítő munkáktól az utolsó simításokig le tudja fedni a kivitelezés minden területét, támaszkodva a különböző profilú szakági, például elektromos és gépészeti cégeire. Tavaly óta pedig a cégcsoport tagjaként működik az innovatív szemléletű, mesterséges intelligenciát alkalmazó tervező cég, a TSPC Csoport is, amely az AI által kínált, ma még beláthatatlan lehetőségek, a digitalizáció kiaknázásában is élen jár.

A fentieknek köszönhető, hogy a WHB-t számos nemzetközi cég választotta már partneréül, így többek között a sanghaji központú Semcorp, amelynek több, mint 100 ezer négyzetméter alapterületű gyára épül Debrecen déli ipari parkjában. A WHB által elnyert, összesen négy szerződéssel a magyar cég vállalása 48 ezer négyzetméterre vonatkozik az épülő SEMCORP-gyárban, az első sikeres pályázatot követően a vállalat elnyerte az összes profiljába vágó tendercsomagot…