A felnőttek számára naponta ajánlott magnézium bevitel 310-420 mg között van, ami változhat az életkor és a nem függvényében. Ezt általában a táplálkozásunkból fedezzük, és számos természetes forrás származhat, például zöld leveles zöldségek, diófélék, halak, tenger gyümölcsei, hüvelyesek, avokádó, étcsokoládé és banán. Azonban sok ember számára kihívást jelenthet az ajánlott mennyiség bevitele csak étkezésekből, különösen, ha étrendjük nem megfelelő vagy túl sok feldolgozott élelmiszert tartalmaz. Ilyen esetekben étrend-kiegészítők alkalmazása javasolt. Fontos megjegyezni, hogy a magnéziumnak többféle formája létezik, és mindegyik más-más előnyökkel járhat:

1. Magnézium-glicinát vagy biszglicinát: Gyakran ajánlják alvászavarokkal és szorongással küzdők számára, mivel a glicin, amelyhez kötődik, egy nyugtató aminosav. Kiválóan felszívódik, és kevésbé okoz hasmenést, mint más magnéziumformák.

2. Magnézium-malat: Különösen alkalmas a krónikus fáradtság szindrómában szenvedők számára, mivel szerepe van az ATP (adenozin-trifoszfát) termelésben, amely az energiatermelés kulcsa a sejtekben.

3. Magnézium-taurát: Ez a forma a taurinnal van kombinálva, amely egy aminosav, fontos a szív- és érrendszer egészségéhez. Különösen hasznos lehet azok számára, akik magas vérnyomással vagy szívproblémákkal küzdenek.

4. Magnézium-citrát: Az egyik legnépszerűbb és legjobban felszívódó formája a magnéziumnak. Gyakran használják székrekedés kezelésére, mivel enyhe hashajtó hatású. Emellett jól hasznosul a szervezetben, és segíthet a stressz és a szorongás csökkentésében.

5. Magnézium-oxid: Rendkívül magas a magnézium tartalma, de alacsony a biológiai hozzáférhetősége, azaz kevésbé szívódik fel hatékonyan. Gyakran használják a savlekötők és a hashajtók összetevőjeként. Előnye, hogy nagy dózisban is viszonylag olcsón elérhető.

6. Magnézium-klorid: Kiválóan felszívódik, és számos egészségügyi előnnyel jár. Gyakran alkalmazzák bőrön keresztül (transzdermális terápia), például magnézium olaj formájában, amely gyorsan enyhítheti az izomgörcsöket és fájdalmakat.

7. Magnézium-laktát: Gyakran használják azok számára, akiknél érzékeny az emésztőrendszer, mivel könnyebben emészthető, mint más magnéziumformák. Az energiapótlásban is szerepet játszhat, különösen sportolók számára.

8. Magnézium-treonát: Ez a magnéziumforma képes áthatolni a vér-agy gáton, így közvetlenül hat az agyra. Javíthatja a kognitív funkciókat, a memóriát és támogathatja az idegrendszer egészségét.

9. Magnézium-szulfát: Ismertebb nevén Epsom só, gyakran használják külsőleg fürdősóként. Gyorsan felszívódik a bőrön keresztül, és remekül enyhíti az izomfájdalmakat, csökkenti a gyulladást és segíti a méregtelenítést.

10. Magnézium-orotát: Az orotsavval kombinált magnéziumforma, amely különösen előnyös lehet a szív egészségéhez. Támogathatja a DNS és RNS szintézist, így szerepe van a sejtek regenerációjában és az energia anyagcserében is.

Fontos, hogy táplálékkiegészítők szedése előtt konzultáljunk orvosunkkal, különösen akkor, ha bármilyen egészségi problémánk van, vagy más gyógyszereket szedünk.

