Az S&P Global Market Intelligence véleménye szerint a megemelkedett olaj- és földgázárak "gyorsan" súlyosbítanák a fogyasztói inflációs forgatókönyvet, és megfordítanák az e téren tapasztalt pozitív tendenciákat. Ez a fogyasztás csökkenéséhez vezetne, ami a gazdaságot is visszahúzná. Az elemzők arra is rávilágítanak, hogy a dollár egy konfliktus esetén biztonságos menedéket jelentő áramlásokat vonzana, és "a valuták máshol tapasztalható gyengeségével [az erős dollár súlyosbítaná] az olajárak emelkedését, és az importárakra gyakorolt felfelé irányuló nyomást [eredményezne]" az USA-ból a külföldi országokba. Emellett az eszközárak is csökkennének, mivel az emberek kevésbé lennének motiváltak a befektetésre. Európa egésze számára recesszió következne be.

Összegzés és továbbhaladás

Ha eltekintünk attól a szélsőségesebb forgatókönyvtől, amelyben a szorosok teljesen lezárulnak, a Brent nyersolaj hordónkénti árának 10 dolláros emelkedése a Goldman Sachs számításai szerint 0,2%-kal melegítené fel az európai inflációt. A növekedés a térségben 0,3%-kal csökkenne.

A Rabobank szerint egy "lágy eszkaláció" forgatókönyv szerint, amelyben Iránon és Szaúd-Arábián kívüli arab országok is részt vesznek a konfliktusban, "egész 2024-ben a stagnálás időszakát hosszabbítaná meg, mielőtt a növekedés 2025-ben fokozatosan élénkülne". Más szóval, az ING által az euróövezetre vonatkozóan prognosztizált felfelé ívelő pálya hirtelen kifulladna. Az elemzők azonban még ha ez bekövetkezne is, arra gyanakodnak, hogy az európai kormányok valószínűleg a vállalatok és a fogyasztók segítségére sietnének a magasabb energiaárak elviselésében.

Annak ellenére, hogy Iránnak komoly gazdasági okai vannak arra, hogy ne kezdjen háborúba, az elemzőket nyugtalanítja, hogy meg kell őrizniük méltóságukat polgáraik és szomszédaik előtt, ami meggyőzheti őket, hogy a legjobb belátásuk ellenére cselekedjenek. Addig is van okunk reménykedni abban, hogy a konfliktus de-eszkalálódik, és a béke hamarosan visszatér a térségbe.