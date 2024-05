Dr. Dézsi Csaba András polgármester szerint fontos, hogy az itt élő embereknek sem a testi egészsége, sem a biztonságérzete, a lelki egészsége ne sérüljön.

Fotó: Marcali Gábor

A Stratégiai Kabinet döntése után már biztossá vált, hogy nem épülhet akkumulátorgyár Győrben. A döntést természetesen többlépcsős egyeztetési folyamat előzte meg, amit lakossági kérésre Győr város első embere kezdeményezett az illetékes minisztériumoknál.

Amikor polgármester lettem, azzal kellett szembesülnöm, hogy betelt a győri ipari park. Tekintve azt, hogy Győr mindenkori gazdasági stabilitását és biztonságát a helyi ipar határozta és határozza meg, és nagyon fontos számunkra az itt élő emberek munkalehetőségének a megtartása, azt a döntést hoztuk, hogy egy új ipari parkot hozunk létre a korábbi szomszédságában. Az ipari park 2. beruházáshoz jelentős segítséget kaptunk a kormánytól. Amikor azonban elindult a bővítéssel kapcsolatos lakossági egyeztetés, mint utólag kiderült, hogy egy politikai ambíciókkal bíró „sötétzöld” szervezet szinte azonnal álhírek gyártásába kezdett, ezzel komoly félelmeket gerjesztve a Győrszentiván városrészben élők körében

– kezdte a beszélgetést dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Ezek a hírek arról szóltak, hogy a területen akkumulátorgyár létesül majd. Természetesen azóta már egyértelműen bebizonyosodott: szó sem volt erről, hiszen a Volkswagen vállalatcsoport nem Győrben, hanem Csehországban szeretett volna ilyet építeni, de végül ott sem sikerült. A rémhír hitelesnek tűnő terjesztéséhez az egyik alapot az adta, hogy Gipz, azaz „jelentős mértékben zavaró hatású ipari terület” besorolásba vonták a szóban forgó területet.

„Amikor már mindenki számára egyértelművé vált, hogy nem épül itt akkumulátorgyár, a Gipz minősítés segített a „zöldeknek” fenntartani a lakosság megfélemlítését, arra hivatkozva, hogy akkor miért szükséges a Gipz besorolás? A kérdésnek nyomatékot is adtak, hisz jelentős mennyiségű aláírást gyűjtöttek össze az egészségüket és a biztonságukat féltő helyi lakosoktól. Polgármesterként nekem az a meggyőződésem, hogy figyelni és reagálni kell mindenre, ami az itt élő embereket foglalkoztatja, és különösen fontos, hogy az emberek testi egészsége mellett a biztonságérzetük, vagyis a lelki egészségük se sérüljön. Ezért csendes háttérmunkába kezdtem a kollégáimmal, számos tárgyaláson vettem részt ezzel kapcsolatban Budapesten. Míg végül miniszterelnök úr győri látogatása után írtam egy levelet Szijjártó Péter miniszter úrnak, hogy ezt a területi besorolást minél előbb szüntessék meg, mert helyileg jelentős félreértésekre ad alkalmat és semmi sem indokolja ennek a státusznak, a Gipz besorolásnak a fenntartását. A kérésemet respektálták, és a Stratégiai Bizottság ülésén át is sorolták a területet az általánosan használt Gipe, vagyis „egyéb ipari területre.” – fejtette ki a polgármester.

A bizottsági döntés után ismét társadalmi egyeztetésre küldi a kormány a besorolási tervezetet, így fel is kerül a www.kormany.hu weboldalra. A polgármester abban bízik, hogy ezúttal nem vegyül majd az egyeztetési folyamatba olyan hang, ami megakadályozná a miniszterelnököt abban, hogy aláírja a tervezetet.

A győrszentivániak örömmel fogadták a hírt, ifjabb Gráf Győző gazdálkodó elmondta, nagyon megijedtek a lakosok, amikor elterjedt az akkumulátorgyár híre.

Mindannyian biztonságos környezetben szeretnénk élni, ezért nagyon féltünk egy ilyen gyár lététől a közvetlen közelünkben. Most, hogy kiderült, hogy nem is lesz akkumulátorgyár és a terület besorolását is átminősítik, csak üdvözölni tudom a döntést. Külön öröm számomra, hogy a park teljes betelepüléséig a polgármester úr ígérete szerint tovább gazdálkodhatunk a földjeinken, mivel ez nekünk a megélhetésünk, így nem lehetetlenítenek el bennünket. Tudjuk a földjeinket tovább művelni, ez pedig számunkra nagyon fontos dolog

– mondta a gazdálkodó.

A terület önkormányzati képviselője, dr. Sík Sándor is bizakodik, véleménye szerint a döntés hatására megnyugszanak a kedélyek a városrészben.

Természetesen itt is, mint minden városrészben van egy réteg, akinek semmi se jó, azonban tudomásul kell venni, hogy az ipari park sokat adott Győrszentivánnak, jó pár évtizede jelen van az életünkben, és folyamatosan fejlődnie is kell. Rengeteget segített Győrszentiván közlekedésében az itt létesült úthálózat, jelentősen megkönnyíti a mindennapjainkat, jó az is, hogy a városrész ma már több útvonalon is könnyedén megközelíthető. Ami nem jó, az a megnövekedett forgalomterhelés, de a jobb közlekedési lehetőségek óhatatlanul nagyobb forgalmat generálnak.

Fontos információ még az is, amit a polgármester úrnak szintén sikerült a Stratégiai Kabinettel elfogadtatni, hogy a káros hatások csökkentése érdekében a védőerdők telepítése is bekerült az új rendeletbe. Azt is számtalanszor elmondtuk már, hogy a környezetünkre veszélyes üzemek letelepülését soha nem fogjuk engedni. A Gipz besorolással egyébként már a kezdetektől nem értettünk egyet, a saját Stratégiai Bizottságunk is egyöntetűen elutasította a tervezetet, ám a döntés nem a mi hatáskörünk volt, hanem kormányzati döntés függvénye. Ezért is fontos, hogy olyan vezetője van jelenleg városunknak, aki a legmagasabb szinten is képes diplomáciai úton egyeztetni és képviselni Győr, és azon belül is Győrszentiván és az itt élő emberek érdekeit.” – összegzett dr. Sík Sándor. Hisz abban, hogy ha a győrszentivániak bizalmat szavaznak neki és megválasztják képviselőjüknek, ebben a szellemiségben dolgozik majd, és mindent megtesz annak érdekében, hogy Győrszentiván fejlődése ne álljon meg.

Burján Dávid, Győrszentiván képviselőjelöltje elmondta, mint győri lakos, nagyon büszke az önkormányzatra, a zöld gondolkodásmódra, amellyel a városvezetők évről évre bizonyítják, mennyire fontos a környezetünk védelme.

A döntés tehát megszületett és a szükséges egyeztetések után életbe is léphet. Győrszentivánon nem fog épülni akkumulátorgyár, sem olyan üzem, ami befolyásolná a környékbeliek egészségi állapotát vagy közérzetét. A méltán híres győri ipar pedig tovább fejlődhet a tőle megszokott töretlen lendülettel.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)