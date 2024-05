Az Audi Hungaria Iskolaközpont Győr digitalizációs koncepciójának egyik alapfeltétele, hogy az intézményben oktató tanárok a lehető legmagasabb szintű digitalizációs készségek birtokában legyenek. Ennek érdekében az intézmény pedagógusai elvégzik az Apple Teacher-képzést, továbbá az iskola rendszeresen von be oktatási céllal külsős szakértőket, akik a legmodernebb digitalizációs kihívásokra készítik fel az iskolában oktató tanárokat. Egy ilyen eseményre készül most a tanári karunk júniusban, amikor is a »Mesterséges intelligencia szerepe az angol nyelv oktatásában« címmel szervezünk előadásokat