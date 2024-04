CNC gépkezelő

A különböző gépkezelői pozíciók gyakran tűnnek fel az állásportálok kínálataiban, többek között Lajosmizse vonatkozásában is. Ezek egy része csupán betanított munkavégzést takar, más esetekben viszont alapvető elvárás a szakmai képzettség és felkészültség.

Ilyenek a CNC gépkezelői pozíciók is, amelyek megjelenésére a város és környéke álláspiacára specializálódott LajosmizseAllas.hu kínálatában is volt már példa. Ezen belül is elérhető volt a CNC marós munkakör, amelynek betöltőire jellemzően széleskörű feladatok várnak gyártói környezetben. Feladatuk egyebek mellett a CNC gépek beállítása és programozása, a munkadarabok előkészítése, valamint a megmunkálási folyamatok felügyelete és ellenőrzése, beleértve az anyageltávolítást vagy a különböző vágásokat.

Emellett a portálon a CNC esztergályos pozíció megjelenésére is volt már precedens, ahol a fő különbséget a megmunkálási eljárások jelentik: https://lajosmizseallas.hu/allasok/szakmunka. A CNC esztergályosok ugyanis főként forgó alkatrészek megmunkálására fókuszálnak, de munkakörüknek ugyancsak része a gépek beállításával, a minőségellenőrzéssel, illetve a dokumentációval kapcsolatos teendők is.

Villanyszerelő

A villanyszerelői képesítéssel rendelkező munkavállalók előtt szintén számos lehetőség adódhat a munkaerőpiacon. Elhelyezkedhetnek többek között az építőiparban, gyártói környezetben, a szolgáltatóiparban, energetikai területen és még számos egyéb más iparágban.

Feladataik ily módon az elhelyezkedési területüktől és az adott projektektől függően számos különbséget mutathatnak. Általánosságban ugyanakkor elmondható, hogy az elektromos rendszerek telepítésében, karbantartásában és javításában működnek aktívan közre. Ők felelősek az új hálózatok kiépítéséért, a berendezések rendszeres karbantartásáért, valamint az esetlegesen felmerülő hibák diagnosztizálásáért és javításáért. Munkavégzésük során kiemelt jelentőséggel bír, hogy kövessék a biztonsági előírásokat, utasításokat.

Lakatos

Szintén keresettek a lakatos képzettségű munkavállalók, akik előtt a fémiparban, a gyártás és termelés berkein belül, illetve akár az energiaszektorban is nyílhatnak lehetőségek. Feladataik egy meghatározó szeletét a fémalkatrészek gyártása, javítása és karbantartása teszi ki, beleértve a vágást, hajlítást, hegesztést és egyéb munkákat. De emellett gyakran részt vesznek a munkadarabok előkészítésében, sőt, a tervezésükben is.