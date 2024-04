A Trend Optika képzett szakemberei, csúcstechnológiás műszerei és hatalmas szemüvegkínálata a garancia arra, hogy biztosan a tökéletes szemüveg készüljön el.

Forrás: Trend Optika

Az ország 6 városában a Trend Optika 11 üzlete várja az igényes vásárlókat, több mint három évtizedes tapasztalattal és képzett szakemberekkel.

A Trend Optika által nyújtott minőséget jelzi többek között a Essilor Expert Optika cím. Ezzel az Essilor lencsegyártó cég azokat a partnereit ismeri el, melyek rendelkeznek a lencsetípus átfogó ismeretével és képesek teljesen személyre szabott szemüveget készíteni. Nemcsak a szükséges dioptria lényeges ugyanis, a lencsének és a keretnek számos más egyedi jellemzője is van. Ilyen a szemüveglencse távolsága a szemtől, vagy a keret felfekvése az arcra, igazodva a viselője egyedi arcformájához. Ezek mind befolyásolják a látásélményt, a szemüveg megszokását és a szemüvegviselés kényelmességét.

A Trend Optika speciális, csúcstechnológiás műszere pillanatok alatt végzi el a korszerű, 9 lépéses szemvizsgálatot. A berendezés nemcsak 0,01 dioptria pontossággal állapítja meg a látásromlást, de 90 másodperc alatt képet ad többek között a szemlencse fénytöréséről szűk és tág pupillánál egyaránt – ennek többek között az éjszakai, szürkületi vezetés során van jelentősége -, szaruhártya-vastagságot mér, a szemlencse átlátszóságát nézve fény derülhet a szürkehályog jelenlétére is, valamint a szemnyomásról is tájékoztat, ami megmutatja a zöldhályog kezdődő jeleit.

A Trend Optika kiemelkedő szakmai minőségére garancia, hogy a prémium látásvizsgálat részét képező szemfenéki vizsgálat eredményeinek kiértékelése a Semmelweis Egyetem szemészeti klinikájával együttműködésben történik. A pupillatágítás nélkül végzett vizsgálat közben nézik többek között a szemfenék állapotát, amelynek elváltozásai számos betegség, például a magas vérnyomás vagy a cukorbetegség jeleiről árulkodhatnak.

Az alapos vizsgálatoknak köszönhetően garantáltan az optimális szemüveg készülhet el. Ehhez hozzájárul a Trend Optika hatalmas szemüvegkeret-választéka is, a standard modellek mellett exkluzív márkákat is felvonultatva. A budapesti és a szombathelyi Trend Optika Palace üzletek például olyan különlegességeket is kínálnak, mint a Cartier valódi arannyal díszített modelljei. (X)