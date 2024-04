A német szakmai delegáció Enzkreis járás székhelyéről, Pforzheimből érkezett a napokban. A kapcsolat nem új keletű: Győr-Moson-Sopron vármegyét és a németországi járást több évtizedes kapcsolat fűzi egymáshoz, a baden-württembergi járás központjával, Pforzheim városával pedig jó ideje külön együttműködési megállapodása is van vármegyénknek. Utóbbi egyébként szinte pontosan akkora város, mint Győr, hasonló problémákkal és feladatokkal, mint a dunántúli megyeszékhely. A német városban 25 éve német–magyar társaság is alakult, amely nagyon aktív a két ország közötti diplomáciai kapcsolatok építésében, ápolásában.

A kétnapos, de intenzív látogatáson szóba kerültek többek között természet- és környezetvédelmi kérdések, jövőbeli diák-cserekapcsolatok, valamint oktatási kulturális együttműködések is. A német delegáció találkozott többek között Velekei Lászlóval, a Győri Balett igazgatójával, akivel a társulat októberi, pforzheimi vendégelőadásának részleteiről tárgyaltak. Hosszú idő után ez lesz a Győri Balett első németországi előadása, az Anna Kareninát viszik el a német közönségnek, amit a stuttgarti Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ is támogat.

A Győr nagyságú Pforzheim delegációjának tagjai pozitív tapasztalatokkal és példákkal tértek haza.

Rácsodálkoztak az oktatásra

A vendégek ellátogattak a győri Kossuth-iskolába is – az intézménynek januárban egy kisebb adományt is eljuttatott a pforzheimi német–magyar társaság –, ahol a sokszínűség elfogadásán alapuló inkluzív oktatásról kaptak képet.

– Látszott, hogy mély benyomást tett rájuk az iskola szellemisége és oktatási módszerei. A Kossuth-iskolában nemcsak roma, hanem Ukrajnából érkezett menekült családok gyermekei, valamint román, szerb és mongol gyerekek is tanulnak együtt. Az intézmény, köszönhetően speciális pedagógiai programjának, komoly eredményeket tud felmutatni a felzárkóztatásban és az integrálásban. A külföldről érkezett diákok némelyike például egy év alatt eljut oda, hogy magyar nyelven szavaljon verset, a nyolcadik osztályt elvégzett roma diákoknak pedig a száz százaléka továbbtanul – mondja Németh Zoltán.

A közgyűlési elnök elmondta azt is, hogy a német szakemberek elcsodálkoztak az ingyenes iskolai úszásoktatáson, az ingyenes tankönyveken, a délutáni szakkörökön, a tanulást segítő pedagógiai asszisztensek és klinikai szakpszichológus munkáján. Nem beszélve az iskolában alkalmazott különleges motivációs és fegyelmezési rendszerről, amelynek keretében a diákok tanulmányi eredményeikkel és jó magatartásukkal virtuális aranyakat gyűjthetnek – rossz előmenetel esetén ezeket el is veszíthetik –, amelyeket később apróbb ajándékokra, szabadidős élményprogramokra válthatnak be. Példamutatónak értékelték a vendégek azt is, hogy a Kossuth-iskola pedagógusai milyen szoros kapcsolat kialakítására törekednek a szülőkkel, hiszen felismerték, hogy kizárólag a gyerekek családjával közösen tudnak kiutat, kiugrási lehetőséget kínálni a hátrányos helyzetben lévő tanulóknak.

Minta lett a győri állatkert

Az enzkreisi delegáció rövid, kétnapos látogatása során Németh Zoltán bemutatta a győri állatkertet is, hiszen a pforzheimi vadaspark igazgatója is tagja volt a csapatnak. A német állatkert éppen fejlesztésre készül és örömmel vette górcső alá a Győrben már bevált jó gyakorlatokat. Annál is inkább, mert a Xantus János Állatkert – az elmúlt évek hatalmas fejlesztéseivel együtt – mára igazi sikertörténetté vált. Igazgatója, dr. Andréka György, aki 1997 óta vezeti a vadasparkot, nemcsak megmentette az intézményt a bezárástól, de feltette azt a világtérképre, s az állatkert ma már évente negyedmillió látogatót fogad.

Megszoktuk a jót

Németh Zoltán szerint a rövid látogatás lenyűgözte a német delegációt, amelynek tagjai nem udvariasságból mondták, hogy ez alatt a rövid idő alatt is sok szépet láttak és sokat tanultak tőlünk.

– Azért is fontosak a hasonló látogatások, mert a németek többsége csak a médiában látott, gyakran hamis és elferdített információk alapján tud képet alkotni Magyarországról. A személyes tapasztalatok azonban a valós képet mutatják, és az emberek közötti kapcsolat során nem a különbözőségek, hanem azok a dolgok kerülnek előtérbe, amelyek összekötnek bennünket – mondta a politikus.

– Az ilyen látogatások alkalmával rádöbbenek, hogy gyakran kevesebbet gondolunk magunkról, mint amennyit valójában érünk… Ilyenkor látom, hogy mennyi mindenre csodálkoznak rá a vármegyénkbe érkező külföldiek, ami számunkra természetes, és mindig arra jutok, hogy értékelnünk kell a jó dolgunkat, azt a sok szépet és jót, ami körbevesz minket. Most például büszkén mutattam az új uszodánkat, a győri jégcsarnokot – Pforzheimben egyik sincs –, és újra tudatosult bennem, hogy mennyi sportolási és oktatási lehetőség, milyen gyönyörű természeti környezet van körülöttünk. Ahogy az is, hogy bizonyos szempontból már a nyugati világ előtt járunk, csak meg kell tanulnunk értékelni, amink van, amit létrehoztunk. Méltán lehetünk büszkék az eredményeinkre. (x)