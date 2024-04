Szerda délután megkezdte a győri belváros levegőjének a mérését az önkormányzat tulajdonában lévő mérőautó. A legmodernebb berendezésekkel felszerelt eszköz a közelmúltban fejezte be a győrszentiváni városrészben a munkáját, ezentúl pedig Győr többi kerületében végez majd méréseket.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester többször kijelentette, hogy orvosként és városvezetőként az egyik legfontosabb dolga a győriek egészségének a védelme.

„Ezért is szorgalmaztam, hogy az önkormányzat vásároljon egy modern technikával felszerelt mérőautót, amellyel folyamatosan ellenőrizni lehet a levegőminőséget. A győrszentiváni eredményeket a közelmúltban ismertettük a városlakókkal. Úgy gondolom, ezeket a levegőszennyezési méréseket a város többi pontján is el kell végeznünk, ezért megbíztam a környezetvédelmi osztályunkat, dolgozza ki a mintavételek sorrendjét, majd létrehozzuk a légszennyezettségi térképet” – mondta a polgármester.

Szerdán munkába is állt a mérőkocsi, először a város legforgalmasabb pontját, a Szent István utat monitorozzák. Az első munkanapját dr. Laczkovits-Takács Tímea alpolgármester is megtekintette.

„A mérés a mai napon elkezdődött, az első helyszín a városháza előtti tér, ahol két hétig mérnek a műszerek, majd a tervek szerint további városrészekben is lesznek mérések” – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy minden a szakemberekkel egyeztetve történt, a műszerek, a mérőautó beszerzése és a mérések ütemezése is.

„Ez az akció is kapcsolódik a zöldstratégiához, melyet dr. Dézsi Csaba András polgármester indított el Zöld Győr néven. A lakosságot folyamatosan tájékoztatjuk a mérési helyszínekről és a mért eredményekről, így mindenki tudhatja, hogy milyen egészséges környezetben él” – tájékoztatott az alpolgármester.

A város egyébiránt széles körű környezetvédelmi stratégiával rendelkezik. 2020-ban létrehozták Győr Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Bizottságát, mely infrastrukturális és jogi keretet biztosít a város környezetvédelmi törekvéseinek. 2023 szeptemberében pedig megalkották Győr Város Klímavédelmi Akciótervét, ami hosszú távra meghatározza a megyeszékhely fenntarthatósági törekvéseit. Az elmúlt négy évben számtalan zöldprogramot indított a város, védetté nyilvánították a szentiváni tölgyest, a Püspökerdőt, és folyamatban van a marcalvárosi kiserdő védetté nyilvánítása is.

Elindult a fecskevédelmi program is, ami a környezetvédelmi szempontból is hasznos madarak egyedszámának megőrzésére indult. Ennek keretében Győr számos pontján létesítettek sárgyűjtő helyeket, fecskepelenkákat, és biztonságos műfészkeket helyeztek el a középületekre.

2021-ben megrendezték az első Klímavédelmi Expót, aminek idén már harmadszor ad otthont a kisalföldi megyeszékhely. A kiállításon egyre nagyobb számban vesznek részt klímavédelmi eljárásokat, vadonatúj technológiákat bemutató cégek, akik hasznos ötletekkel ismertetik meg az expó látogatóit.

Győr 2022-ben csatlakozott a Klímabarát Települések Szövetségéhez, ezzel is bizonyítva elkötelezettségét a fenntartható, környezetbarát város kialakítása felé. A környezettudatos fejlesztések keretében fokozatosan kicserélődik Győr autóbusz-állománya is, az elmúlt években a korszerűtlen robbanómotoros járművek egy részét elektromos hajtásúra cserélték. Fokozottan figyel a város az energiafelhasználására is. A közelmúltban a főbb közintézményeket napelemrendszerekkel szerelték fel, valamint határozottabb szerepet kap az energiagazdálkodásban a győri geotermikus rendszer is. Ebben a tekintetben egyébként Magyarország két legnagyobb felhasználója Győr és az Audi Hungaria Zrt. Csak a geotermikus rendszer fokozott használatával 45 ezer tonnányi szén-dioxid kibocsátását spórolták meg.

A lakossági energiafogyasztás csökkentésének érdekében LED-csere programot indított a város, és hamarosan megkezdődhet a közvilágítás modernizációja is, a hagyományos közterületi lámpatesteket modern LED-fényforrással rendelkezőkre cserélik, a városvezetés reményei szerint ezzel a lépéssel az energiafogyasztást a negyedére tudják majd csökkenteni.

Győr klímastratégiája tehát stabil lábakon áll és biztos fejlődést ígér a városlakóknak. A most elindított levegőszennyezés-mérési akció pedig vélhetően megnyugtató eredményeket szolgáltat majd egy egészséges város egészséges levegőjéről.

(A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.)