Már az egyetemi évei óta dolgozik a WEST HUNGÁRIA BAU Kft. kötelékében Szikszai Zsanett, akinek elsődleges feladata a vállalat kommunikációjának az irányítása, ugyanakkor a vállalat stratégiai szintjeibe is bele kell látnia.

A vállalattal együtt fejlődött

„Ez egy hosszú történet, hiszen jócskán az egyetemi éveim alatt kezdtem el a WHB-nál dolgozni” – emlékezett vissza a kezdetekre Szikszai Zsanett. „A társaság akkoriban még egy szárnyait bontogató regionális – Győrben és környékén tevékenykedő – vállalkozás volt, persze már akkor is tele ambícióval. Szó szerint ’belenőttem’ a céggel együtt a jelenlegi vállalati struktúrába; ez óriási előny és könnyebbség számomra” – mondta a fiatal szakember.

A feladatkörét részletezve kifejtette, egy marketingvezetőtől elsődleges elvárás, hogy megfelelő módon kommunikáljon a piaccal, az ügyfelekkel és a partnerekkel, növelve a márka láthatóságát és értékét. „Ehhez persze fontos érteni és ismerni a piac dinamikáját, az ügyfélpreferenciákat, a versenytársak tevékenységét, hogy versenyképesek maradjunk, és eredményesen megkülönböztethessük magunkat a többi piaci szereplőtől.”

Mindezek mellett kiemelte a kommunikáció és az együttműködés képességét is: „Hatékonyan kell együtt dolgoznunk más részlegekkel és csapatokkal ahhoz, hogy összehangoltan tudjuk kezelni a vállalat marketingtevékenységeit. Úgy vélem, hogy mindezen képességeket sikerült a vezetőség támogatásával kifejlesztenem az elmúlt évek során, és már szinte második gyermekemnek tekintem a WHB-marketinget” – tette hozzá.

Kiemelkedni a versenytársak közül

A konkrét feladataira áttérve elárulta, kifejezetten és kizárólag a marketinggel 2018-ban kezdett el foglalkozni a WHB-nál. „Azzal a céllal indultunk, hogy felépítsünk és működtessünk egy már átgondolt, az üzleti/vállalati stratégiánkkal összhangban kialakított marketingstratégia mentén működő marketingtevékenységet.”

Ahogy azt korábban is megírtuk, a fentiek eredményeként 2019-ben váltott dimenziót a WHB marketingstratégiája. „Gyakorlatilag ekkor kezdtünk bele egy hatékony marketingtevékenység kidolgozásába. A vezetőség részéről megfogalmazódott igény volt ez, hiszen egy erős marketingstratégia hosszú távon növelheti a cég sikerességét és versenyképességét. Elkezdtük marketingtevékenységünkkel a WHB piaci pozíciójának a megerősítését, illetve célunk volt, hogy a WHB kiemelkedjen a versenytársak közül.” Hozzátette, a marketingtevékenység legfőbb célja általában az üzleti célok elérésének a támogatása: „Ez a mi esetünkben leginkább a márkanév és a márkaértékek ismertségének növelését jelenti.”

Multicégeket előznek meg

A vállalatnál az elmúlt években működő tudatos marketingstratégiának köszönhetően a WHB marketingkampányai az idei évben újabb három gyémántdíjat érdemeltek ki a Marketing Diamond Awards-on. Ez azt is jelenti, hogy a vállalat a Diamond Listen, a megbízói kategóriában a nagyon előkelő 4. helyen áll, olyan multicégeket megelőzve, mint a Rossmann, a Libri, a JYSK és a Coca-Cola.

A fentiek mellett ugyanakkor számos olyan további eszköz van, amely mérceként adhat konkrét visszajelzést a WHB marketingtevékenységének a hatékonyságáról. „Erre szolgálnak például az ügyfél-interakciók, a konverziós arányok, az egyedi visszajelzések, az elégedettségi mutatók, illetve a versenytársak elemzése is” – sorolja Szikszai Zsanett. Hozzáteszi, ide tartoznak azok a webanalitikai eszközök is, amelyek segítségével nyomon követik az online jelenlétüket: többek közt a weboldal látogatottságát és a követők számát a közösségi médiában. „Ezek mind annak a mutatói, hogy mennyire ismert és mennyire van jelen a márka az online térben.”

A TikTokon is van helye az építőiparnak

Az eszközök áttekintéséhez az is hozzátartozik, hogy a WHB élenjáró szerepet tölt be az ágazati social media területén: ahogy korábban a Facebookot, úgy a TikTokot is az elsők közt kezdte el alkalmazni a cég a magyar építőiparban. „Az olyan újabb közösségi média platformok, mint a TikTok, lehetnek hatékony eszközök az építőipari cégek számára is, különösen a fiatalabb generációk elérésében. Fontos azonban, hogy a platformokat megfelelően alkalmazzuk a célcsoport és az üzleti célkitűzések szempontjából, és hogy a tartalmak összhangban legyenek a márkaértékekkel és az iparági elvárásokkal.”

Kérdésre válaszolva a marketingvezető elismerte, az ágazat volumenét, szigorú jogi és szakmai követelményeit tekintve sokszor nem egyszerű a könnyedebb tartalmak és a komoly szakmaiság közötti egyensúlyozás. „Az építőipari tartalmaknál valóban kihívás lehet a könnyedebb és a komolyabb hangvétel közötti egyensúly megtartása. Fontos, hogy a marketingtevékenységek mindig hitelesek legyenek, illetve tükrözzék a cég szakértelmét és elkötelezettségét a minőség és a környezeti-társadalmi-üzleti fenntarthatóság iránt, miközben egy könnyedebb, humán és hozzáférhető hangvételt közvetítenek.”

Figyelik a versenytársakat

Szikszai Zsanett szintén fontos eszközként emelte ki a médiamegjelenéseket és a PR-tevékenységet. „Állandóan erősítjük a sajtómegjelenéseinket, igyekszünk folyamatosan tartalmakat, cikkeket, sajtóközleményeket és interjúkat generálni, hiszen ezek segíthetnek növelni a márka ismertségét, és hozzájárulhatnak a márka pozitív megítéléséhez.”

Mindezek mellett további fontos elemként jelölte meg a CSR-t és a szponzorációk kezelését: „Ezek révén a WHB elérhet új célközönségeket, a vállalat külső és belső érintettjeit, és növelheti a láthatóságát.” A felsorolás végén a versenytársak elemzésének jelentőségét is hangsúlyozta: „Fontos megfigyelni a versenytársak marketingtevékenységét és eredményeit is, hogy hozzájuk viszonyítva látható legyen a saját teljesítményünk az iparágon belül.”

Rugalmasan igazodnak a stratégiához

Szikszai Zsanett azt is elárulta, hogy a marketingstratégiát folyamatosan aktualizálják az üzleti környezet változásainak és az üzleti célok módosulásának függvényében. „Fontos, hogy rugalmasan reagáljunk a változó körülményekre. Jelenleg ez kifejezetten a külföldi befektetők felé történő orientálódást jelenti, amit a marketingtevékenységünkbe is igyekszünk beépíteni.”

Ezt a fajta rugalmasságot a marketinges csapat a vezetőséggel való kapcsolata is támogatja a WHB-nál. „Fontos, hogy a marketingcsapat rendszeres kommunikációban álljon a vezetőséggel, és hogy a marketingstratégia és -tevékenységek szorosan illeszkedjenek a vállalati stratégiai célokhoz és az üzleti prioritásokhoz. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a WHB-nál a cégvezetés nyitott, és a döntéshozatal nagyon rugalmas.”

Összefogásra is szükség van

Kérésünkre a WHB marketingvezetője zárásként az ágazati szintű marketingtevékenységre is adott egy kitekintést. „Az építőipari marketing folyamatait általában lassabb változások jellemzik, de az iparágban is fokozódik az online jelenlét és a digitális marketing fontossága. Az ágazat megítélését javítani lehet – és szükséges is – a minőségi munka, az innováció, valamint az átláthatóság és az ügyfélkapcsolatok erősítése révén. Ugyanakkor a szakmai szervezeteknek és az iparági szereplőknek is összefogásra kell törekedniük az építőipar pozitívabb megítélése érdekében.” (x)