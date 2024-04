Támogatott tartalom 31 perce

A külsős partnereket is szolgálják

Vállalkozások és magánszemélyek is felkereshetik a győri Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központját, amely mostantól külsős fordítási, lektorálási és tolmácsolási munkákat is vállal. A szakmai szolgáltatások mellett iskolásoknak szóló táborral, felnőttképzéssel és vizsgafelkészítéssel is tervez az intézmény nyelvi részlege.

Kiviharju-Turi Adél, a Széchenyi István Egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának a vezetője. Fotó: Adorján András - SZE

Az akadémiai életben és a munkaerőpiacon egyaránt elengedhetetlen a kiváló nyelvtudás, amelyben segítséget nyújtanak a Széchenyi-egyetem nyelvi központjának munkatársai, akik küldetésüknek tekintik a hallgatók általános és szaknyelvi ismereteinek a bővítését. Az oktatás mellett a széles körű tudással rendelkező szakemberek kiválóan fordítanak, gyakran lektorálnak szakszövegeket, és sokszor tolmácsként is segítséget nyújtanak az egyetem munkatársainak. A piaci nyitás jegyében 2024-től a központ vállalkozások és magánszemélyek számára is elérhetővé tette szolgáltatásait. „Jelenleg nagyjából 20 kollégával dolgozunk a központban a nyelvoktatáson és a külsős szolgáltatásokon. Utóbbiakat elsősorban angol és német nyelven kínáljuk, azonban az egyetemen oktatunk spanyolt, franciát, olaszt és időszakosan kínait. Az olyan kiegészítő szolgáltatásokkal, mint a fordítás, a lektorálás és a tolmácsolás, szeretnénk nyitni a vállalatok felé, és szívesen fogadunk egyéni megkereséseket is” – mondta el Kiviharju-Turi Adél, a Széchenyi-egyetem Nyelvi és Kulturális Központjának a vezetője. A vállalkozásoknak, magánszemélyeknek nyújtott szakmai szolgáltatások mellett szeretnék megszólítani az általános iskolásokat, a nyár elejével nyelvi táborokba várják az angoltudásukat fejleszteni vágyó felső tagozatos gyermekeket. „A Teens tábor napközis rendszerben működik majd, játékos feladatokkal, vidám hangulatban töltenének el a tanulók naponta négy nyelvórát. Saját oktatóink tartják majd a délelőtti órákat, a szünetekben pedig a résztvevők különböző programokon ismerkedhetnek meg az egyetemmel” – ismertette a terveket Kiviharju-Turi Adél. A Nyelvi és Kulturális Központ a felnőttképzésben is szeretne fejlődni, terveik szerint olyan „mikroképzéseket” kínálnak majd az angoltudással már rendelkezőknek, amelyekkel emelt szintű érettségire vagy nemzetközi nyelvvizsgákra tudnak eredményesen felkészülni. A központ vezetője hozzátette: „Győrben rengeteg az angoltanfolyam, de kevesen készítenek fel azokra a nemzetközi nyelvvizsgákra, amelyek a külföldi képzésekhez sokszor szükségesek, ilyen például az IELTS vagy a Cambridge nyelvvizsga. Anyanyelvi tanáraink tisztában vannak a követelményekkel, a segítségükkel olyan programot tudunk összeállítani, ami valóban hasznos a tanulók számára”. A Nyelvi és Kulturális Központ által kínált szolgáltatásokról részletes tájékoztatás érhető el a https://nyelvikozpont.sze.hu/kulso-szolgaltatasok oldalon. Ugyanitt lehet majd érdeklődni a nyelvi táborról, a felnőttképzésről és a vizsgafelkészítőről is. (x)

